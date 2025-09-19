Intel uspokaja. Karty ARC nadal będą powstawać

Firmy NVIDIA i Intel ogłosiły wczoraj współpracę nad nową generacją układów, które mają łączyć CPU od Niebieskich z rozwiązaniami GPU od Zielonych, takimi jak seria GeForce RTX dla komputerów klienckich oraz rozwiązania AI/HPC dla segmentu enterprise.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rodziny Intel Celestial (Xe3) i Druid (Xe4)nie są zagrożone

Podczas konferencji z udziałem obu CEO nie padła jednak odpowiedź na pytanie, czy umowa wpłynie na dalszy rozwój układów graficznych Intela. Obecnie firma posiada własne akceleratory AI znane jako Gaudi oraz dwie generacje kart graficznych ARC. Miały one trudny start, ale z czasem zyskały opinię produktów o świetnym stosunku ceny do wydajności.

Jednak zyskując dostęp do wydajniejszych chipletów GPU od NVIDII, wiele osób zaczęło zadawać sobie pytanie - co z dalszym rozwojem wewnętrznych rozwiązań oraz działem graficznym Niebieskich. Intel wydał już oświadczenie, podkreślając, że współpraca z NVIDIĄ jest uzupełnieniem dotychczasowej strategii i firma nadal będzie rozwijać własne produkty.

Najbliższym krokiem będzie premiera architektury Intel Xe3 o kodowej nazwie Celestial, zintegrowanej z procesorami Panther Lake. Premiera tych układów odbędzie się pod koniec roku i nie znajdziemy w nich technologii NVIDII. Inaczej może być już z procesorami Nova Lake planowanymi na przyszły rok - to właśnie one mogą jako pierwsze otrzymać GeForce RTX.