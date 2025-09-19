Sprzęt

Beyerdynamic z wyjątkową ofertą. Słuchawki klasy premium nawet kilkaset złotych taniej

Beyerdynamic to jeden z czołowych producentów słuchawek studyjnych. Ta niemiecka marka może się pochwalić ponad 100-letnią historią, a jej produkty są cenione wśród audiofilów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:47
0
Telepolis.pl
Nie oznacza to, że nie mają do zaoferowania także czegoś dla bardziej przeciętnego użytkownika, chociaż o przeciętnej jakości, czy cenie nie ma tu mowy. Na szczęście firma postanowiła zorganizować promocję w ramach której w wybranych sklepach można kupić niektóre ze słuchawek z jej oferty kilkaset złotych taniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Beyerdynamic Aventho 300

Są to wysokiej klasy słuchawki naszune, które możemy połączyć z urządzeniem źródłowym zarówno za pomocą protokołu Bluetooth, jak i przewodowo przez kabel AUX. Firma wykorzystała w nich przetwornik STELLAR.45, czyli ten sam, który możemy znaleźć w jej słuchawkach studyjnych. Mamy więc do czynienia z najwyższą półką jeśli chodzi o sprzęt konsumencki. Zwłaszcza że te zostały umieszczone ukośnie, co dodaje dźwiękowi przestrzeni. Podczas połączenia bezprzewodowego wykorzystują one technologię aptX Lossless i aptX Adaptive. Bateria w nich zastosowana pozwala na aż 50 godzin pracy, a ich cena spadła z 1749 zł do 1299 zł, czyli aż o 450 zł.

Beyerdynamic Aventho 300 Przetworniki studyjnej klasy

Beyerdynamic Amiron 300

Jest to wysokiej klasy konstrukcja TWS w formie słuchawek dokanałowych. Oferują one 10-mm przetworniki wysokiej klasy, które zapewniają pasmo przenoszenia w zakresie 20 - 40000 Hz. Mogą się one łączyć ze smartfonem z wykorzystaniem kodeków SBC, AAC i LDAC. Otrzymały także certyfikat Hi-Res Audio. Nie zabrakło w nich także ANC. Wbudowany akumulator pozwala na 10 godzin słuchania muzyki, a czas ten może zostać wydłużony do 28 godzin przy pomocy etui ładujacego. Samo etui możemy naładować przewodowo przez USB-C, lub bezprzewodowo dzięki ładowarce Qi. Ich cena spadła z 1059 zł do 719 zł.

Beyerdynamic Amiron 300 Dokanałowa wyższa półka

Beyerdynamic Amiron 100

To najtańsze słuchawki objęte promocją, chociaż nie sposób ich nazwać tanimi. Tu także otrzymujemy 10-mm przetwornik wysokiej klasy i wsparcie dla ANC. Jednak czas pracy na baterii w ich przypadku wynosi 8 godzin, a przy użyciu etui ładującego wzrasta do 27 godzin. Ich cena dpadła o 300 zł z poziomu 779 do 479 zł.

Beyerdynamic Amiron 100 Najtańsze z najlepszych

Promocja na wszystkie wyżej wymienione słuchawki potrwa do 20 października.

telepolis
Beyerdynamic Beyerdynamic AMIRON 300 Beyerdynamic AMIRON 100 Beyerdynamic Aventho 300
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Beyerdynamic