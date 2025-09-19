Orange rozdaje darmowy Internet. Warto się pospieszyć

500 GB w nju abonament

Nowi klienci nju, którzy wybiorą abonament lub abonament dodatkowy, mogą liczyć na bonusowy pakiet 500 GB na 3 miesiące. Promocja trwa tylko do 21 września, więc warto się pospieszyć. Internet zostanie włączony automatycznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od aktywacji usługi.

Co ważne, pakiet przyznawany jest na każdy zakupiony numer. Jeśli ktoś zdecyduje się na ofertę trio, dostanie w sumie aż 1500 GB. Z promocji nie mogą skorzystać klienci wybierający plan nju internetowy i nju subskrypcja.

Światłowód z darmowym miesiącem

Druga promocja obejmuje nju światłowód. Tutaj operator daje pierwszy miesiąc za darmo, niezależnie od wybranej prędkości – także w nowej opcji 600 Mb/s.