Orange rozdaje darmowy Internet. Warto się pospieszyć
Orange rusza z promocjami, w których klienci mogą zgarnąć darmowy pakiet Internetu lub miesiąc światłowodu za darmo. Wszystko w nju mobile.
500 GB w nju abonament
Nowi klienci nju, którzy wybiorą abonament lub abonament dodatkowy, mogą liczyć na bonusowy pakiet 500 GB na 3 miesiące. Promocja trwa tylko do 21 września, więc warto się pospieszyć. Internet zostanie włączony automatycznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od aktywacji usługi.
Co ważne, pakiet przyznawany jest na każdy zakupiony numer. Jeśli ktoś zdecyduje się na ofertę trio, dostanie w sumie aż 1500 GB. Z promocji nie mogą skorzystać klienci wybierający plan nju internetowy i nju subskrypcja.
Światłowód z darmowym miesiącem
Druga promocja obejmuje nju światłowód. Tutaj operator daje pierwszy miesiąc za darmo, niezależnie od wybranej prędkości – także w nowej opcji 600 Mb/s.
Aby aktywować zniżkę, podczas składania zamówienia na stronie nju.pl lub w aplikacji trzeba wpisać kod rabatowy SZKOLA25. Promocja obowiązuje do 14 października 2025 roku.