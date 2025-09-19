Wiadomości

Poznała go przez Internet i ocaliła mu życie. Odważna postawa 18-latki

Wszystko dlatego, że potraktowała sprawę poważnie i postanowiła, że nie będzie obojętna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:13
0
Telepolis.pl
Poznała go przez Internet i ocaliła mu życie. Odważna postawa 18-latki

Pewna 18-latka z powiatu krasnostawskiego poznała przez internet swojego rówieśnika. Nie była to jednak typowa historia kojarzona z naszymi wpisami, która dotyczy internetowego romansu i wyczyszczenia konta kobiety, która zaufała nieznajomemu. W tym wypadku znajomość była szczera. Szczera do tego stopnia, że chłopak, z którym rozmawiała, przyznał jej się, że zamierza ze sobą skończyć.

Ocaliła życie znajomemu z sieci

Dziewczyna potraktowała tę deklarację śmiertelnie poważnie i postanowiła zareagować. Powiadomiła więc o sprawie policję. Nie było to łatwe, ponieważ nie znała ona ani jego imienia i nazwiska, ani tym bardziej miejsca zamieszkania. Na szczęście mundurowi stanęli na wysokości zadania i udało im się to ustalić, zanim doszło do tragedii.

Obecnie chłopak, którym okazał się 18-latek z województwa podkarpackiego, przebywa pod opieką specjalistów. Przy okazji Policja apeluje, aby nie lekceważyć znaków sugerujących, że ktoś z naszego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny i reagować na wszystkie niepokojące znaki.

internet policja Internetowa znajmość
Zródła zdjęć: Perfect Wave / shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112