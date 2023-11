Lidl pozamiatał. Rywal Thermomixa w rekordowej cenie

Lidl szaleje. Już nie jeden, ale dwa modele Lidlomixa możesz kupić tak tanio, jak jeszcze nigdy wcześniej.

Lidl rozkręca się z promocjami z okazji Black Friday. Hitem w tym roku będzie zapewne https://www.telepolis.pl/tech/taryfy-promocje-uslugi/lidl-lidlomix-promocja-listopad-2023, czyli „Lidlomix”, w rekordowo niskiej cenie – 1799 zamiast 2499 zł. Obniżona cena będzie obowiązywać tylko 24 i 25 listopada.

To jednak nie będzie jedyna okazja, by wstawić do kuchni termomikser z Lidla i nie zapłacić za niego majątku.

Monsieur Cuisine Connect taniej w poniedziałek

Jeśli 1799 zł za „Lidlomix” to nadal za dużo, możesz zapolować na jego starszą wersję: Monsieur Cuisine Connect. Jego cena będzie jeszcze przyjaźniejsza dla kieszeni: tylko 1399 zł zamiast normalnych 1899 zł. Robot będzie objęty 3-letnią gwarancją ,

Czy jest jakiś haczyk? Monsieur Cuisine Connect będzie dostępny w tak doskonałej cenie tylko przez jeden dzień – w poniedziałek, zwyczajowo nazywany Cyber Monday. To część zakupowego szaleństwa, związanego z Czarnym Piątkiem.

Warto jeszcze przytoczyć podstawowe różnice między Monsieur Cuisine Smart i tańszym Monsieur Cuisine Connect, widocznym powyżej (w lustrzanym odbiciu, bo grafik poszedł na łatwiznę). Oba mają misę o pojemności 4,5 litra, co odpowiada dużemu garnkowi i będzie wystarczające dla rodziny z dziećmi. Monsieur Cuisine Smart ma ponadto więcej akcesoriów dodatkowych, w tym misę do gotowania na parze. Jest w stanie osiągnąć też minimalnie wyższe obroty (5500 vs. 5200 rpm), ale nie ma to właściwie znaczenia w domowej kuchni. Ma za to znaczenie aplikacja mobilna z przygotowanymi wcześniej przepisami, oferowana tylko przez wersję Connect.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: własne, Lidl