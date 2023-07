Lidl dopieszcza majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za grosze

Lidl aktualizuje swoją ofertę, w ramach której już w najbliższym czasie będzie można zaopatrzyć się w przydatne narzędzia i elektronikę w niższej cenie. Pozycje przypadną szczególnie do gustu majsterkowiczom.

Lidl robi porządki na swoich półkach sklepowych i uruchamia akcję, w ramach której produkty będą sprzedawane o cenę niższą o podatek VAT, czyli 23% taniej. Wśród produktów objętych promocją znajdzie się sprzęt dla majsterkowiczów. Trzeba będzie się jednak śpieszyć, bo promocja potrwa wyłącznie przez jeden dzień.

Elektronika marki Parkside 23% taniej

Lidl startuje z promocją na sprzęt z kategorii DIY, który może się przydać zarówno specjalistom, jak i hobbystom, którzy w wolnym czasie lubią coś naprawić lub stworzyć coś nowego. Już w tę sobotę (08.07) na półkach sklepowych pojawią się narzędzia w promocyjnych cenach.

Mowa tu o frezarce górnowrzecionowej 1200 W, z którą w zestawie dostajemy 6 frezów do drewna, 2 cęgi do mocowania, ogranicznik równoległy, tulejkę do kopiowania, igłę cyrkla, złączkę do zewnętrznego układu zasysania, klucz płaski i klucz sześciokątny. Urządzenie sprawdzi się do precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych. Frezarka górnowrzecionowa dostępna będzie w cenie 191,73 złotych.

Innym produktem, który może zainteresować majsterkowiczów, jest laser krzyżowy z diodą laserową 635 mm i dwoma trybami projekcji. W tym przypadku możemy liczyć na dokładność niwelowania na poziomie 0,8 mm/m przy zakresie roboczym do 7 metrów. Z tym urządzeniem wyznaczanie punktów oraz równe montowanie będzie o wiele łatwiejsze, szczególnie że w zestawie znajdziemy uniwersalny zacisk z możliwością obrotu 360 stopni. Cena lasera to po obniżce 91,63 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis (Piotr Urbaniak)

Źródło tekstu: Lidl gazetka, oprac. własne