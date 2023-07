Circle K z prezentami. Do zgarnięcia pełen bak paliwa

Stacja paliw Circle K już wcześniej ogłosiła promocje na sprzedawane produkty. Teraz dodatkowo uruchomiono akcję "Summer Games". Do wygrania jest łącznie 130 tysięcy nagród, w tym chociażby pełen bak paliwa.

W ostatnich latach cena paliwa drastycznie wzrosła, co uderzyło po kieszeni wszystkich polskich kierowców. Wszelkie obniżki cen na stacjach benzynowych są mile widziane, co potwierdziła sytuacja, w której Orlen oferował zniżkę 30 groszy za litr paliwa, jeżeli posiadało się aplikację Orlen VITAY. Teraz podobne obniżki oferuje stacja Circle K, a w ramach akcji Summer Games można dodatkowo wygrać nagrody.

Pełen bak za udział w konkursie Circle K

Przez całe lato na stacjach Circle K będą czekać na klientów liczne promocje. W tym tygodniu sieć uruchomiła akcję Summer Games, w której do wygrania jest łącznie aż 130 000 nagród. W aplikacji mobilnej Circle K dla użytkowników programu lojalnościowego EXTRA powstała również zdrapka dająca szansę na zdobycie rabatów nawet do -30% na wybrane produkty sklepowe.

Ponadto w ramach akcji Summer Games można wygrać mnóstwo atrakcyjnych nagród, w tym pełen bak paliwa. Oprócz tego zabawa obejmuje również słodkie i słone przekąski, hot dogi, kawy, napoje i vouchery na myjnię. Zdobyte nagrody pojawią się w aplikacji mobilnej Circle K i będzie można je odebrać na dowolnej stacji sieci.

Warto przypomnieć, że od 23 czerwca Circle K uruchomiła akcję Summer Weekends, czyli cykl zniżek na zakup dowolnego paliwa na prawie 400 stacjach w całej Polsce. W każdy weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września, klienci zatankują paliwo w obniżonej o 35 gr/l cenie. Z oferty mogą skorzystać wielokrotnie wszyscy uczestnicy programu lojalnościowego EXTRA – również osoby, które tego samego dnia postanowią do niego dołączyć. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.

