Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Ceny od 13 zł

Na półkach Biedronki znów zawita tania elektronika, a konkretniej akcesoria do smartfonów marki własnej XO. Start promocji już 6 lipca.

Zdania na temat dyskontowej elektroniki są podzielone, ale wbrew pozorom nierzadko można znaleźć na wyprzedażach coś przydatnego, co może i nie będzie służyć długimi latami, ale ułatwi w danym momencie życie.

Taki produkt już 6 lipca w cenie 24,99 zł pojawi się na półkach Biedronki, a jest to samochodowy transmiter FM, wyposażony dodatkowo w dwa złącza USB do ładowania smartfonu, w tym jedno 20-watowe typu C. A na tym nie koniec, bo, jak możemy się dowiedzieć, sieć szykuje też kilka innych gadżetów.

Po pierwsze – akcesoria do smartfonów

Do nabycia będą też ładowarka samochodowa i zasilacz sieciowy. Jedno i drugie z analogicznym zestawem złączy i również w cenie 24,99 zł za sztukę, a ponadto kable Lightning oraz USB-C w cenie 12,99 zł.

Co więcej, w Biedronce pojawi się również bateryjny wentylator biurkowy z możliwością rozpylania olejku eterycznego i podstawką na telefon. Cena? 19,99 zł.

Wisienkę na torcie oferty smartfonowej stanowi zaś powerbank o deklarowanej pojemności 20 000 mAh. Ponownie – wyposażony w wyjścia USB-A oraz USB-C, a w tym przypadku jeszcze wejście USB-C (18 W). Wszystko to spod szyldu wewnętrznej marki XO.

Po drugie – kamery sportowe

Tymczasem dla aktywnych przygotowano dwie wodoodporne kamery Full HD, obydwie w cenie 89,90 zł. Jedna, jak reklamuje producent, zawiera w dodatku pięć prostych gier, przez co przystosowana ma być do potrzeb dzieci. Druga to natomiast bardziej klasyczny model sportowy, wyposażony w 2-calowy ekran.

Deklarowana pojemność akumulatora wynosi odpowiednio 800 oraz 900 mAh, aczkolwiek nie wiadomo, jak przekłada się to na czas pracy. Wiadomo za to, że pod sprzętem podpisuje się znana już doskonale nie tylko z Biedronki firma Forever.

