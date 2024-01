Biedronka z usługą, o której możesz nie wiedzieć. Skorzystasz przy kasie

Biedronka ma usługę, o istnieniu której wiele osób może nawet nie wiedzieć. Niestety, nie da się z niej skorzystać w kasach samoobsługowych.

Biedronka to jedna z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce. Codziennie zakupy w placówkach z charakterystycznym owadem robią tysiące, a może nawet miliony klientów. Wielu z nich może nie zdawać sobie sprawy z istnienia pewnej usług, z której mogą skorzystać przy kasie. Wyjątek stanowią te samoobsługowe.

Wypłata gotówki w sklepach Biedronka

W Biedronce od dawna działa usługa o nazwie "Płać kartą i wypłacaj". Pozwala ona na wypłacanie gotówki w momencie płacenia za zakupy. Początkowo mogli z niej korzystać tylko klienci posiadający kartę Mastercard, ale od sierpnia zeszłego roku dostępna jest także dla użytkowników plastików Visa.

Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić, aby móc wypłacić pieniądze przy kasie Biedronki. Po pierwsze, należy zrobić zakupy na kwotę co najmniej 1 zł. Po drugie, wypłacić można wielokrotność 50 zł, ale maksymalnie może to być 300 zł. Po trzecie, w kasie musi znajdować się odpowiednia ilość pieniędzy. Jeśli ich nie będzie, to kasjerka lub kasjer mogą odmówić wykonania usługi.

Biedronka nie pobiera żadnych opłat za wypłatę gotówki. Te mogą jedynie leżeć po stronie banku, z którego korzystamy. Usługa działa także przy płatnościach zbliżeniowych, np. telefonem lub zegarkiem.

