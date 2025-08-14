Realme Note 70T jest już w Polsce. Ten budżetowiec wiele wytrzyma
Realme wprowadza na polski rynek nowy smartfon z serii Note. Model 70T oferuje dużą baterię, certyfikat odporności MIL-STD-810H oraz atrakcyjną cenę w promocji na start.
Mocny akcent na baterię i wytrzymałość
Realme Note 70T został zaprojektowany z myślą o długiej pracy bez ładowarki i odporności na codzienne trudy użytkowania. Producent zastosował akumulator 6000 mAh z ładowaniem 15 W, który według deklaracji pozwala na nawet dwa dni pracy. Ogniwo ma zachować ponad 80% pierwotnej pojemności po 1000 cyklach ładowania. Smartfon otrzymał najwyższą unijną klasę energetyczną A, co przekłada się na 65 godzin i 25 minut działania w trybie ciągłym.
Pod względem trwałości, Note 70T przeszedł testy militarne MIL-STD-810H i spełnia normę IP54. Oznacza to ochronę przed kurzem oraz odporność na zachlapanie i deszcz.
Ośmiordzeniowy Unisoc i aparat do codziennych zadań
Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ Unisoc T7250 (2 x Cortex-A75 1,8 GHz + 6 X Cortex-A55 1,6 GHz), wykonany w procesie 12 nm. Za grafikę odpowiada Mali-G57 MP1. Taki zestaw ma zapewnić płynne działanie systemu, aplikacji i multimediów.
Główny aparat 13 Mpix pozwala nagrywać wideo w jakości 1080p, a przedni aparat 5 Mpix jest przeznaczony do selfie i wideorozmów. Ciekawym dodatkiem jest dioda LED w formie pierścienia wokół wyspy aparatów, która informuje o nowych powiadomieniach.
Dostępność i cena, promocja na start
Realme Note 70T będzie dostępny w kolorach czarnym i złotym oraz w trzech wersjach pamięciowych: 4/64 GB, 4/128 GB i 4/256 GB. Do 11 września 2025 roku trwa promocja premierowa, w ramach której ceny urządzeń są trochę niższe:
- 399 zł za wariant 4/128 GB (449 zł poza promocją),
- 449 zł za wariant 4/256 GB (549 zł poza promocją).
Urządzenie będzie można kupić w sieciach Play i Plus, a także w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, realmeshop, Komputronik, Allegro, Neonet, Media Markt oraz Max Elektro.