To ostatnia szansa na takiego iPhone. Seria znika, a dziś jest w promocji

Okazuje się jednak, że zainteresowanie tymi modelami nie jest zadowalające z perspektywy Apple. Dlatego też zostają one wycofane na rzecz iPhone Air. Tym samym model 16 Plus jest ostatnim ze swojej linii. Dziś natomiast jego wariant 512 GB jest dostępny w promocyjnej cenie 5699 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 16 Plus

Od podstawowego modelu odróżniają go dwie cechy: wyświetlacz o przekątnej 6,7-cala i wyższej rozdzielczości – tak, aby zachować 460 PPI, oraz bateria większa o ponad 1100 mAh, która jest niezbędna przy większym ekranie. Wewnątrz mamy ten sam wydajny układ Apple A18, również 8 GB RAM, oraz ten sam zestaw dwóch aparatów wysokiej klasy. A to wszystko w wersji 512 GB za jedyne 5699 zł.