Kolejny Xiaomi za grosze. Nadciąga Poco C85
Xiaomi nie odpuszcza rynku ultrabudżetowych smartfonów. Już wkrótce zadebiutuje Poco C85, model z dużym ekranem i pojemnym akumulatorem, który może okazać się dobrym wyborem dla najbardziej oszczędnych.
Poco C85 został już namierzony w kilku urzędach certyfikacyjnych m.in. w Indonezji, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Stanach Zjednoczonych (certyfikat FCC), a do sieci wyciekły rendery i dane telefonu.
Wynika z nich, że Poco C85 wyposażony jest w 6,9-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600 × 720), z odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz szczytową jasnością sięgającą 810 nitów.
Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G81 Ultra, wspierany przez pamięć RAM LPDDR4x od 4 GB i pamięć masową 128 GB, w niestety starym standardzie eMMC 5.1. W specyfikacji znajdziemy ponadto łączność LTE w Dual SIM i Wi-Fi 5, złącze minijack 3,5 mm, port USB-C. Sekcję foto tworzy przede wszystkim aparat 50 Mpix (f/1,8), wspierany przez pomocniczy czujnik głębi, a z przodu ulokowany jest aparat do selfie 8 Mpix (f/2,0).
Atutem Poco C85 może okazać się spory akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W. Wszystkim ma dyrygować HyperOS 2.0 na Androidzie 15.
Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, miętowej i purpurowej, jego wymiary to 173,16 x 81,07 x 8,2 mm, a waga 211 gramów. Dzięki certyfikacji IP64 wiemy, że smartfon jest odporny na pył oraz zachlapania. Uwagę zwraca kształt wyspy aparatów, nasuwający skojarzenia z telefonami z flagowej serii Xiaomi 15.
Ujawnione dane wskazują na to, że Poco C85 to brat bliźniak niedawnej nowości Xiaomi – Redmi 15C. To kolejny telefon z najniższej półki, dostępny już w Polsce za mniej niż 500 zł. Poco C85 powinien również pojawić się na naszym rynku, zastępując poprzednika, czyli Poco C75. Obydwa urządzenia to dobra propozycja na smartfon dla dziecka, dla seniora lub jako zapasowy telefon dla każdego użytkownika.