Kolejny Xiaomi za grosze. Nadciąga Poco C85

Poco C85 został już namierzony w kilku urzędach certyfikacyjnych m.in. w Indonezji, Tajlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Stanach Zjednoczonych (certyfikat FCC), a do sieci wyciekły rendery i dane telefonu.

Wynika z nich, że Poco C85 wyposażony jest w 6,9-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600 × 720), z odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz szczytową jasnością sięgającą 810 nitów.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G81 Ultra, wspierany przez pamięć RAM LPDDR4x od 4 GB i pamięć masową 128 GB, w niestety starym standardzie eMMC 5.1. W specyfikacji znajdziemy ponadto łączność LTE w Dual SIM i Wi-Fi 5, złącze minijack 3,5 mm, port USB-C. Sekcję foto tworzy przede wszystkim aparat 50 Mpix (f/1,8), wspierany przez pomocniczy czujnik głębi, a z przodu ulokowany jest aparat do selfie 8 Mpix (f/2,0).

Atutem Poco C85 może okazać się spory akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W. Wszystkim ma dyrygować HyperOS 2.0 na Androidzie 15.

Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, miętowej i purpurowej, jego wymiary to 173,16 x 81,07 x 8,2 mm, a waga 211 gramów. Dzięki certyfikacji IP64 wiemy, że smartfon jest odporny na pył oraz zachlapania. Uwagę zwraca kształt wyspy aparatów, nasuwający skojarzenia z telefonami z flagowej serii Xiaomi 15.