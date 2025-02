Xiaomi Watch S4 coraz bliżej Polski. Znamy cenę

Xiaomi Watch S4 zadebiutował w kraju producenta w październiku 2024 r. Na globalną premierę trzeba było dość długo czekać, ale kolejne znaki wskazują na to, że jest to już kwestia dni . Xiaomi Watch S4 pojawi się w sprzedaży na światowych rynkach równolegle ze smartfonami z serii Xiaomi 15 , debiutującymi na MWC.

Dotąd niejasna pozostawała jednak kwestia ceny. W Chinach Xiaomi Watch S4 kosztuje 999 juanów , czyli poniżej 550 zł . Na początku lutego pojawiły się pierwsze doniesienia , że w Europie ten zegarek ma kosztować 159 euro, czyli ok. 660 zł . Wygląda jednak na to, że będzie jeszcze drożej. Xiaomi Watch S4 został właśnie namierzony na stronie jednego z dystrybutorów marki w Chorwacji. Jego cena wynosi tam 179 eur o, czyli ok. 740 zł . To więcej, niż rok temu kosztował poprzedni model, Xiaomi Watch S3, w Polsce wyceniony w dniu premiery na 649 zł.

Xiaomi Watch S4 podobnie jak poprzednik ma okrągłą kopertę z wymienną, metalową ramką i gwarantuje wodoszczelność na poziomie 5 ATM, co pozwoli na pływanie i niezbyt głębokie nurkowanie. W edycji globalnej zegarek kusi wyświetlaczem AMOLED o średnicy 1,43 cala (466 × 466) i wysokim poziomie jasności 2200 nitów. Funkcje łączności zapewnia Bluetooth 5.3, nie zabrakło też NFC z płatnościami zbliżeniowymi, wygląda jednak na to, że do Europy nie trafi wersja z eSIM, znana z Chin. Na uwagę zasługuje długi czas pracy, wynoszący nawet 15 dni, o co zadba akumulator litowo-polimerowy o pojemności 486 mAh. Standardowy pasek wykonany jest z fluoroelastomeru, ale będzie można go łatwo wynik na dowolny inny.