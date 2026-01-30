Xiaomi 17T już się ujawnił. Premiera z półrocznym wyprzedzaniem

Do sieci trafiły informacje na temat nadchodzącego Xiaomi 17T, które udało się wyciągnąć bezpośrednio z kodu systemu HyperOS. Wszystko wskazuje na to, że chiński producent zamierza mocno zamieszać w swoim kalendarzu wydawniczym. Zamiast tradycyjnej, jesiennej premiery znanej z poprzednich generacji serii T, nowe smartfony mogą zadebiutować globalnie dużo wcześniej, bo już w lutym.

Model ukrywający się pod nazwą kodową „P12A” zapowiada się na bardzo solidnego prawie flagowca. Sercem urządzenia będzie układ MediaTek Dimensity 9500s. To nowy układ 3 nm, który zadebiutował w styczniu i jest wyposażony rdzenie CPU o taktowaniu do 3,73 GHz, grafikę Arm Immortalis-G925 i wydajną jednostkę NPU, zaprojektowaną z myślą o obsłudze generatywnej sztucznej inteligencji. Mocy więc na pewno nie zabraknie.

Analiza kodu źródłowego ujawniła również sekcję fotograficzną. Głównym aparatem będzie jednostka 50 Mpix z sensorem OmniVision OV50E (OVX8000). Zostanie ona wsparta przez dwa dodatkowe moduły: ultraszerokokątny 12 Mpix z matrycą OmniVision OV13B oraz teleobiektyw wykorzystujący sensor 50 Mpix Samsung ISOCELL JN5. Za zdjęcia selfie odpowiadać ma z kolei aparat 32 Mpix Samsunga.

Z doniesień wynika, że Xiaomi 17T otrzyma też płaski ekran OLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1.5K i wysokim odświeżaniu 144 Hz.

Z analizy kodu wynika, że Xiaomi 17T ma zostać wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh. To spory skok względem ogniw 5500 mAh znanych z poprzednich modeli, choć producent postanowił zachować pewien konserwatyzm w kwestii szybkości ładowania, pozostając przy mocy 67 W.

Całość ma pracować pod kontrolą Androida 16 z najnowszą nakładką HyperOS 3, a obudowa spełni normę szczelności IP68.