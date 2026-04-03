Vivo X300 Ultra będzie tańszy, ale Polaków i tak nie stać

Wynika z nich, że nadchodzący Vivo X300 Ultra może być w Europie nieznacznie tańszy, niż pierwotnie zakładano, choć nadal mówimy o sprzęcie z absolutnie najwyższej półki cenowej.

Znany informator Roland Quandt ujawnił, że wariant wyposażony w 16 GB pamięci RAM i 1 TB przestrzeni na dane ma kosztować 1900 euro (8130 zł), a nie 1999 euro (8550 zł), jak sugerowały wcześniejsze plotki. Telefon będzie dostępny na naszym kontynencie w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz zielonej.

Dla najbardziej wymagających miłośników mobilnej fotografii przygotowano specjalny zestaw z dodatkowym telekonwerterem 400 mm, którego cena wyniesie około 2300 euro (9840 zł).

Z takimi cenami Vivo X300 Ultra staje się jednym z najdroższych smartfonów na rynku. Zbliżoną cenę ma na przykład iPhone 17 Pro Max, którego wersja 1 TB kosztuje w Europie 1989 euro, u nas 8299 zł.

W naszych realiach ceny mogą się oczywiście różnić, może nawet na korzyść nabywców, jednak i tak trudno tu wróżyć wielką karierę. Na pocieszenie pozostaje oferta na start w Polsce – osoby zainteresowane mogą już teraz zapisać się na powiadomienie o premierze i otrzymać kod rabatowy w wysokości 500 zł. Producent podaje ponadto, że kod będzie łączony ze specjalną ofertą premierową, czyli możliwe, że pojawia się jeszcze jakaś zachęta.

Zapis jest możliwy na stronach oficjalnych partnerów Vivo: Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-KOM.

Vivo X300 Ultra – nowy mistrz fotografii

Wysoka cena Vivo X300 Ultra znajduje swoje odzwierciedlenie w jego specyfikacji technicznej. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez chip obrazowania Vivo VS1+. Na froncie umieszczono imponujący wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 2K i odświeżaniu 144 Hz, pod którym ukryto trójwymiarowy, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. O długi czas pracy dba akumulator o pojemności 6600 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 100 W lub bezprzewodowo z mocą 40 W.

Tym, co ma stanowić największą siłę modelu X300 Ultra, jest jednak sekcja fotograficzna stworzona we współpracy z marką Zeiss. Główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix współpracuje z aparatem ultraszerokokątnym 50 Mpix oraz jednostką 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym. Możliwości smartfonu zwiększa telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra o ekwiwalencie 400 mm.

Więcej na temat Vivo X300 Ultra: Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu