Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

vivo X300 Ultra to fotograficzne ukoronowanie znanej już z rynku serii X300. Nowy model przede wszystkim doczekał się ulepszeń w sekcji aparatów. Choć smartfon jako taki był już pokazywany na targach MWC, to jednak dopiero teraz wkracza oficjalnie do sprzedaży na świecie. U nas będzie dostępny od kwietia.

Zestaw obiektywów ZEISS Master

vivo X300 Ultra został wyposażony w zestaw obiektywów ZEISS Triple Prime o ogniskowych 85 mm, 35 mm i 14 mm oraz telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra o ekwiwalencie 400 mm.

Teleobiektyw 85 mm ZEISS APO Gimbal-Grade współpracuje z matrycą 200 Mpix (Samsung HPB), a producent obiecuje niezwykle ostre zdjęcia nawet przy dużym zbliżeniu. Śledzenie AF do 60 kl./s pozwala uchwycić poruszające się obiekty i dynamiczne sceny – od koncertów po sport i dziką przyrodę. Dzięki 3-stopniowej stabilizacji OIS klasy gimbal rozmycia są minimalizowane, a powłoka ZEISS T oraz szkło Super Blue redukują flary i refleksy.

Główny aparat – 35 mm ZEISS Documentary Camera – oddaje perspektywę zbliżoną do ludzkiego oka. Jego sercem jest matryca 200 Mpix (Sony LYTIA 901) o rozmiarze 1/1,12”, zdaniem producenta idealnie nadaje się do ujęć ze średniej odległości.

Aparat ultraszerokokątny 14 mm ZEISS Ultra Wide-Angle Camera z matrycą 50 Mpix eliminuje typowe ograniczenia w tej klasie. Vivo przekonuje, że użytkownik uchwyci w pełnej ostrości zarówno rozległe krajobrazy, jak i dynamiczne sceny miejskie, z naturalnym odwzorowaniem kolorów.

Możliwości aparatów uzupełnia dodatkowy telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Akcesorium oferuje ekwiwalent ogniskowej 400 mm przy pełnym wsparciu dla rozdzielczości optycznej 200 Mpix, a więc pozwoli na uzyskanie zoomu optycznego 17x bez straty jakości.

X300 Ultra wprowadza nową generację technologii vivo Color Science. Jest to system zarządzania kolorem, którego sercem jest czujnik Color-Sensing Camera, 5-megapikselowy sensor multispektralny z 12 kanałami kolorów oraz ulepszonym czujnikiem migotania. W połączeniu z autorskim silnikiem przetwarzania obrazu system analizuje światło otoczenia na poziomie pojedynczych pikseli. Pozwala to jeszcze dokładniej odwzorować kolory w różnych warunkach oświetleniowych.

X300 Ultra nagrywa wideo Multi-Focal 4K 120 fps 10-bit Log Video oraz Dolby Vision Video na wszystkich tylnych aparatach. Nagrywanie w 4K 120 fps 10-bit Log Video przy wielu ogniskowych zapewnia szeroki zakres dynamiczny i pełną głębię kolorów. Tryb Pro Video idzie o krok dalej, oferując interfejs i regulację parametrów zbliżoną do profesjonalnych kamer filmowych. Uzupełnieniem jest poczwórny system nagrywania dźwięku Quad-Mic Audio Recording Master, ze specjalnymi trybami, które inteligentnie wzmacniają docelowe źródła dźwięku i tłumią hałas otoczenia.

Wielka moc i długi czas pracy

Sercem jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, który współpracuje z czipem Pro Imaging Chip VS1+. Za optymalne temperatury podczas intensywnej pracy, takiej jak nagrywanie wideo Multi-Focal w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę, odpowiada zaawansowane chłodzenie Liquid Cooling Vapor Chamber.

Smartfon zasila potężny akumulator BlueVolt o pojemności 6600 mAh. Ta półprzewodnikowa bateria drugiej generacji bez problemu radzi sobie z mrozami sięgającymi -20°C. Energię można uzupełnić przewodowo z mocą 100 W oraz bezprzewodowo z mocą 40 W, a inteligentne zarządzanie ciepłem pozwala na swobodne używanie telefonu podłączonego do ładowarki.

W Vivo X300 Ultra znalazł się 6,82-calowy, płaski ekran 2.5D 2K ZEISS Master Color Display o szczytowej jasności sięgającej 4500 nitów. Dzięki technologii vivo Refined Color wyświetlacz gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Zewnętrzną warstwę chroni szkło Armor Glass, a cała obudowa spełnia normy odporności na pył i wodę IP68 oraz IP69.

Wygląd Vivo X300 Ultra wyraźnie nawiązuje do klasycznych aparatów fotograficznych, co podkreśla metalowy moduł w stylu „biscuit”, radełkowana faktura oraz grawerowane napisy. Czarna wersja, wykonana w technologii Unibody 3D Glass Fiber Design, waży 232 gramy, natomiast warianty zielony i biały wyróżniają się obudową inspirowaną kliszą filmową przy grubości zaledwie 8,49 mm.

Nad działaniem sprzętu czuwa system OriginOS 6, oferujący łatwą wymianę plików z urządzeniami Apple oraz środowiskiem Windows. Vivo obiecuje bardzo solidne wsparcie po premierze, gwarantując 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz aż 7 lat poprawek bezpieczeństwa.

Dostępność w Polsce

vivo X300 Ultra zadebiutuje w Polsce 16 kwietnia. Osoby zainteresowane mogą już teraz zapisać się na powiadomienie o premierze i otrzymać kod rabatowy w wysokości 500 zł na zakup tego flagowego smartfona. Kod będzie łączony ze specjalną ofertą premierową, obowiązującą od 16 kwietnia.