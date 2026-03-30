Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

vivo ogłosiło dziś globalną premierę modelu X300 Ultra. Co ważne, nowy super telefon dla mobilnych fotografów wejdzie do sprzedaży w Polsce.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:31
Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

vivo X300 Ultra to fotograficzne ukoronowanie znanej już z rynku serii X300. Nowy model przede wszystkim doczekał się ulepszeń w sekcji aparatów. Choć smartfon jako taki był już pokazywany na targach MWC, to jednak dopiero teraz wkracza oficjalnie do sprzedaży na świecie. U nas będzie dostępny od kwietia.

Zestaw obiektywów ZEISS Master

vivo X300 Ultra został wyposażony w zestaw obiektywów ZEISS Triple Prime o ogniskowych 85 mm, 35 mm i 14 mm oraz telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra o ekwiwalencie 400 mm. 

Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

Teleobiektyw 85 mm ZEISS APO Gimbal-Grade współpracuje z matrycą 200 Mpix (Samsung HPB), a producent obiecuje niezwykle ostre zdjęcia nawet przy dużym zbliżeniu. Śledzenie AF do 60 kl./s pozwala uchwycić poruszające się obiekty i dynamiczne sceny – od koncertów po sport i dziką przyrodę. Dzięki 3-stopniowej stabilizacji OIS klasy gimbal rozmycia są minimalizowane, a powłoka ZEISS T oraz szkło Super Blue redukują flary i refleksy.

Główny aparat – 35 mm ZEISS Documentary Camera – oddaje perspektywę zbliżoną do ludzkiego oka. Jego sercem jest matryca 200 Mpix (Sony LYTIA 901) o rozmiarze 1/1,12”, zdaniem producenta idealnie nadaje się do ujęć ze średniej odległości. 

Aparat ultraszerokokątny 14 mm ZEISS Ultra Wide-Angle Camera z matrycą 50 Mpix eliminuje typowe ograniczenia w tej klasie. Vivo przekonuje, że użytkownik uchwyci w pełnej ostrości zarówno rozległe krajobrazy, jak i dynamiczne sceny miejskie, z naturalnym odwzorowaniem kolorów.

Możliwości aparatów uzupełnia dodatkowy telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Akcesorium oferuje ekwiwalent ogniskowej 400 mm przy pełnym wsparciu dla rozdzielczości optycznej 200 Mpix, a więc pozwoli na uzyskanie zoomu optycznego 17x bez straty jakości. 

Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

X300 Ultra wprowadza nową generację technologii vivo Color Science. Jest to system zarządzania kolorem, którego sercem jest czujnik Color-Sensing Camera, 5-megapikselowy sensor multispektralny z 12 kanałami kolorów oraz ulepszonym czujnikiem migotania. W połączeniu z autorskim silnikiem przetwarzania obrazu system analizuje światło otoczenia na poziomie pojedynczych pikseli. Pozwala to jeszcze dokładniej odwzorować kolory w różnych warunkach oświetleniowych.

X300 Ultra nagrywa wideo Multi-Focal 4K 120 fps 10-bit Log Video oraz Dolby Vision Video na wszystkich tylnych aparatach. Nagrywanie w 4K 120 fps 10-bit Log Video przy wielu ogniskowych zapewnia szeroki zakres dynamiczny i pełną głębię kolorów. Tryb Pro Video idzie o krok dalej, oferując interfejs i regulację parametrów zbliżoną do profesjonalnych kamer filmowych. Uzupełnieniem jest poczwórny system nagrywania dźwięku Quad-Mic Audio Recording Master, ze specjalnymi trybami, które inteligentnie wzmacniają docelowe źródła dźwięku i tłumią hałas otoczenia.

Wielka moc i długi czas pracy

Sercem  jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, który współpracuje z czipem Pro Imaging Chip VS1+. Za optymalne temperatury podczas intensywnej pracy, takiej jak nagrywanie wideo Multi-Focal w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę, odpowiada zaawansowane chłodzenie Liquid Cooling Vapor Chamber. 

Smartfon zasila potężny akumulator BlueVolt o pojemności 6600 mAh. Ta półprzewodnikowa bateria drugiej generacji bez problemu radzi sobie z mrozami sięgającymi -20°C. Energię można uzupełnić przewodowo z mocą 100 W oraz bezprzewodowo z mocą 40 W, a inteligentne zarządzanie ciepłem pozwala na swobodne używanie telefonu podłączonego do ładowarki.

Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

W Vivo X300 Ultra znalazł się 6,82-calowy, płaski ekran 2.5D 2K ZEISS Master Color Display o szczytowej jasności sięgającej 4500 nitów. Dzięki technologii vivo Refined Color wyświetlacz gwarantuje czytelność nawet w pełnym słońcu. Zewnętrzną warstwę chroni szkło Armor Glass, a cała obudowa spełnia normy odporności na pył i wodę IP68 oraz IP69. 

Wygląd Vivo X300 Ultra wyraźnie nawiązuje do klasycznych aparatów fotograficznych, co podkreśla metalowy moduł w stylu „biscuit”, radełkowana faktura oraz grawerowane napisy. Czarna wersja, wykonana w technologii Unibody 3D Glass Fiber Design, waży 232 gramy, natomiast warianty zielony i biały wyróżniają się obudową inspirowaną kliszą filmową przy grubości zaledwie 8,49 mm. 

Nad działaniem sprzętu czuwa system OriginOS 6, oferujący łatwą wymianę plików z urządzeniami Apple oraz środowiskiem Windows. Vivo obiecuje bardzo solidne wsparcie po premierze, gwarantując 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz aż 7 lat poprawek bezpieczeństwa. 

Dostępność w Polsce

vivo X300 Ultra zadebiutuje w Polsce 16 kwietnia. Osoby zainteresowane mogą już teraz zapisać się na powiadomienie o premierze i otrzymać kod rabatowy w wysokości 500 zł na zakup tego flagowego smartfona. Kod będzie łączony ze specjalną ofertą premierową, obowiązującą od 16 kwietnia. 

Fotograficzna bestia vivo wjeżdża do Polski. Zgarnij 500 zł rabatu

Zapis ma być możliwy na stronach oficjalnych partnerów vivo: Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-KOM. Oferta jest limitowana, a liczba kodów rabatowych ograniczona – szczegóły wkrótce będą dostępne w regulaminach na stronach partnerów.

Źródła zdjęć: vivo