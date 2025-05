Ten smartwatch ma mocną baterię, GPS i może działać jako odtwarzacz MP3, a kupisz go dziś znacznie taniej

Huawei Watch Fit 3 jest raczej czymś pomiędzy opaską sportową a zaawansowanym inteligentnym zegarkiem. Co osobiście uważam za duży plus. Owszem, nie oferuje on wielu funkcji jak przeglądanie sieci, czy zaawansowanych aplikacji. Tyle że od nich i tak mam smartfona. Zegarek za to czerpie ze świata opasek naprawdę porządną baterię, którą ładuję góra raz w tygodniu. Dziś natomiast kosztuje jedyne 499 zł.

Huawei Watch Fit 3

No dobrze, ale na co w ogóle możemy liczyć w tej cenie? Otóż zegarek ten oferuje GPS, który nie tylko pozwala nam na nagrywanie trasy, ale także na nawigowanie do punktu początkowego. W sklepie z aplikacjami możemy natomiast pobrać wiele użytecznych, choć prostych apek, jak kompas, czy kalkulator. Huawei Watch Fit 3 pozwala także na słuchanie muzyki ze wbudowanych 4 GB pamięci. Tą możemy odtwarzać zarówno przez głośnik, jak i słuchawki Bluetooth. Dzięki głośnikowi i wbudowanym mikrofonom możemy także prowadzić rozmowy telefoniczne, chociaż opcja ta nie działa ze wszystkimi smartfonami. O ile w Samsungach nie miałem z tym problemu, tak w Motoroli nie udało mi się skorzystać z tej opcji, co jest warte odnotowania.