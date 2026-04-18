Olej kaucje i pij z kałuży

Słomka LifeStraw Sip Essential to najlżejszy filtr do wody na świecie

Usuwa mikroplastik, bakterie i pasożyty, jest wielokrotnego użytku i trwała, bo filtr wystarcza na przefiltrowanie do 1000 litrów wody. Dobrze czytasz, to ponad rok codziennego użytkowania. Co więcej, nie wymaga baterii ani dostępu do prądu; po prostu weź łyk przez słomkę i pozwól filtrowi działać cuda.

Słomka LifeStraw Sip Essential to także odpowiedzialne podejście do otaczającego nas świata: LifeStraw z dumą nosi tytuł marki z certyfikatami B Corp oraz Climate Neutral (Neutralności Klimatycznej), a do tego za każdy kupiony produkt LifeStraw, potrzebujące dziecko otrzymuje bezpieczną wodę pitną na cały rok.

Jak to działa?

Mimo piórkowej wagi, urządzenie to niezwykle skuteczny filtr. Sip Essential mierzy 27,4 cm długości przy smukłej średnicy zaledwie 1,3 cm. Korzystanie z niego jest intuicyjne: wystarczy zanurzyć dół rurki w jeziorze, rzece czy kałuży i pociągnąć łyk. Zintegrowany system w czasie rzeczywistym usuwa z cieczy 99,999999% bakterii, 99,999% pasożytów oraz 99,999% drobin mikroplastiku. Warto jednak pamiętać o jednym ograniczeniu: tak jak większość sprzętu tej klasy, urządzenie nie filtruje najmniejszych wirusów.