Olej kaucje i pij z kałuży
System kaucyjny zmienił Polaków w śmieciarzy i magazynierów powietrza w niezgniecionych butelkach. Kto ma na to czas i miejsce? Frustracja sięga zenitu i z pozoru głupie pomysły, przestają być takie znowu głupie. Poznaj słomkę, z pomocą której napijesz się, chociażby z kałuży.
Słomka LifeStraw Sip Essential to najlżejszy filtr do wody na świecie
Usuwa mikroplastik, bakterie i pasożyty, jest wielokrotnego użytku i trwała, bo filtr wystarcza na przefiltrowanie do 1000 litrów wody. Dobrze czytasz, to ponad rok codziennego użytkowania. Co więcej, nie wymaga baterii ani dostępu do prądu; po prostu weź łyk przez słomkę i pozwól filtrowi działać cuda.
Słomka LifeStraw Sip Essential to także odpowiedzialne podejście do otaczającego nas świata: LifeStraw z dumą nosi tytuł marki z certyfikatami B Corp oraz Climate Neutral (Neutralności Klimatycznej), a do tego za każdy kupiony produkt LifeStraw, potrzebujące dziecko otrzymuje bezpieczną wodę pitną na cały rok.
Jak to działa?
Mimo piórkowej wagi, urządzenie to niezwykle skuteczny filtr. Sip Essential mierzy 27,4 cm długości przy smukłej średnicy zaledwie 1,3 cm. Korzystanie z niego jest intuicyjne: wystarczy zanurzyć dół rurki w jeziorze, rzece czy kałuży i pociągnąć łyk. Zintegrowany system w czasie rzeczywistym usuwa z cieczy 99,999999% bakterii, 99,999% pasożytów oraz 99,999% drobin mikroplastiku. Warto jednak pamiętać o jednym ograniczeniu: tak jak większość sprzętu tej klasy, urządzenie nie filtruje najmniejszych wirusów.
O ile starszy stalowy odpowiednik kosztuje 35 dolarów, ultralekki Sip Essential został wyceniony na 19,95 USD (nieco ponad 80 zł). Słomki można zamawiać w jednym z trzech kolorów albo od razu pakiet trzech (za 54,95 dolara). Niestety, w chwili publikacji tego tekstu nowość dostarczana jest wyłącznie na terenie USA i Kanady, ale to tylko kwestia czasu, by dotarły i do nas. Już teraz można natomiast wyrwać w Polsce ich nieco cięższy, bo metalowy odpowiednik. Linki poniżej (wybrałam najtańsze oferty).