Ten powerbank jest na każdą kieszeń i do każdej kieszeni

Powerbank powinien być szybki, pojemny i lekki. Tak, abyśmy mogli go ze sobą nosić wszędzie i naładować nim nasze urządzenia w miarę szybko.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:59
Oczywiście najlepiej jeszcze, żeby był względnie tani. Tak, aby nie obciążał nie tylko naszej kieszeni, ale i budżetu. Tu do gry wchodzi Powerbank Silver Monkey, którego możecie kupić za jedyne 59,99 zł. Oferuje przy tym rozsądny stosunek rozmiarów, do pojemności i mocy.

Powerbank 10 000 mAh Mały i dość pojemny

Powerbank Silver Monkey 

Mamy tu do czynienia z 10 000 mAh jednostką, która oferuje moc ładowania do 22,5 W. Dzięki wyświetlaczowi możemy sprawdzić poziom naładowania jego baterii, wyrażony w procentach, co mówi znacznie więcej, niż wskaźniki diodowe. Oferuje on przy tym port USB-C i USB-A, wspierając zarówno Quick Charge, jak i PD. 

Jeśli chodzi o wymiary, to są to 103 × 69 × 21 mm i 180 gramów wagi. Tym samym waży mniej niż większość współczesnych smartfonów. A może być Wasz za jedyne 59,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Silver Monkey Powerbanki Silver Monkey Powerbank 10.000mAh
Zródła zdjęć: Silver Monkey