Ten powerbank jest na każdą kieszeń i do każdej kieszeni

Oczywiście najlepiej jeszcze, żeby był względnie tani. Tak, aby nie obciążał nie tylko naszej kieszeni, ale i budżetu. Tu do gry wchodzi Powerbank Silver Monkey, którego możecie kupić za jedyne 59,99 zł. Oferuje przy tym rozsądny stosunek rozmiarów, do pojemności i mocy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Powerbank Silver Monkey

Mamy tu do czynienia z 10 000 mAh jednostką, która oferuje moc ładowania do 22,5 W. Dzięki wyświetlaczowi możemy sprawdzić poziom naładowania jego baterii, wyrażony w procentach, co mówi znacznie więcej, niż wskaźniki diodowe. Oferuje on przy tym port USB-C i USB-A, wspierając zarówno Quick Charge, jak i PD.

Jeśli chodzi o wymiary, to są to 103 × 69 × 21 mm i 180 gramów wagi. Tym samym waży mniej niż większość współczesnych smartfonów. A może być Wasz za jedyne 59,99 zł.