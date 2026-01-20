x-kom rzucił za pół ceny. Idzie jak woda

Mowa tu o niezwykle praktyczniej ładowarce Qi o dość długiej nazwie: Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station W. Jest to składana ładowarka, przy pomocy której naładujemy zarówno smartfon z MagSafe, lub kompatybilną technologią, jak i słuchawki i zegarek. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją złożyć i naładować zwykły smartfon z cewką Qi, który nie ma magnesów.

Oczywiście jej składana konstrukcja ma także inną zaletę: ładowarkę tę bardzo łatwo można zabrać w podróż, ponieważ zajmuje bardzo mało miejsca. I owszem, nie jest to demon prędkości: mówimy tu o łącznej mocy 15 W. To jednak nie jest problem, ponieważ ma ona docelowo trafić na nasze biurko przy komputerze, lub na szafkę nocną. Powolne ładowanie nie jest więc w takim scenariuszu problemem.

Czy budzi zainteresowanie? Kiedy zacząłem pisać ten tekst, czyli w kilka minut od startu promocji sprzedało się ponad 30 sztuk. Przejdźmy do najważniejszego: do ceny. Ta spadła o połowę z poziomu 249 zł i wynosi teraz 124,99 zł.