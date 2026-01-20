Sprzęt

x-kom rzucił za pół ceny. Idzie jak woda

To jedna z tych promocji, w której mamy naprawdę konkretną obniżkę i zainteresowanie. A jednocześnie duże szanse na to, że każdy się załapie. A to dlatego, że objętych nią jest aż 1000 sztuk. Oczywiście istnieje także limit czasowy do 22:00.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:59
0
Mowa tu o niezwykle praktyczniej ładowarce Qi o dość długiej nazwie: Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station W. Jest to składana ładowarka, przy pomocy której naładujemy zarówno smartfon z MagSafe, lub kompatybilną technologią, jak i słuchawki i zegarek. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją złożyć i naładować zwykły smartfon z cewką Qi, który nie ma magnesów. 

Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station W Ideala do domu i podróży

Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station W

Oczywiście jej składana konstrukcja ma także inną zaletę: ładowarkę tę bardzo łatwo można zabrać w podróż, ponieważ zajmuje bardzo mało miejsca. I owszem, nie jest to demon prędkości: mówimy tu o łącznej mocy 15 W. To jednak nie jest problem, ponieważ ma ona docelowo trafić na nasze biurko przy komputerze, lub na szafkę nocną. Powolne ładowanie nie jest więc w takim scenariuszu problemem.

Czy budzi zainteresowanie? Kiedy zacząłem pisać ten tekst, czyli w kilka minut od startu promocji sprzedało się ponad 30 sztuk. Przejdźmy do najważniejszego: do ceny. Ta spadła o połowę z poziomu 249 zł i wynosi teraz 124,99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
ładowarki Silver Monkey Silver Monkey MagCharger 3in1 foldable travel charging station W
Zródła zdjęć: Silver Monkey, Lech Okoń / Telepolis