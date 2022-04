Sharp wprowadza nową serię telewizorów premium

Sharp ogłosił dostępność nowych telewizorów 4K Ultra HD z technologią Quantum Dot, pracujących pod kontrolą systemu Android TV. Seria EQ to telewizory premium, które łączą zaawansowane technologie z atrakcyjnym wzornictwem.

Nowoczesny telewizor do nowoczesnej przestrzeni

Telewizory Sharp serii EQ zostały wykonane z materiałów najwyższej jakości. Tak przynajmniej twierdzi ich producent. Do ich konstrukcji wykorzystano szlachetny stop aluminium, a nabywca może wybierać spośród dwóch projektów. Pierwszy jest czarny z żebrowaną osłoną głośników. Drugi jest srebrny i ma perforowaną maską głośników.

Nowe telewizory zostały zintegrowane z technologiami Dolby Atmos oraz DTS:X dla zapewnienia jak najlepszych wrażeń dźwiękowych. W zestawie otrzymujemy 24-watowy hybrydowy system głośników firmy Harman Kardon, który został opracowany specjalnie dla serii EQ. Zapewnia on czystą reprodukcję dźwięku oraz solidne basy bez odczuwalnych zniekształceń. Skierowane do przodu głośniki są zamknięte w aluminiowej maskownicy.

Telewizory Sharp z serii EQ korzystają z technologii Quantum Dot. Urządzenia obsługują standardy obrazu HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision z 12-bitowym odwzorowaniem kolorów oraz maksymalną jasnością ekranu o wartości 500 nitów. Skorzystać tu możemy z technologii AQUOS Smooth Motion, która dodaje do treści dodatkowe klatki, dzięki czemu ruchy obrazu zawsze są płynne, a zniekształcenia zredukowane. Jasność obrazu jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia w pomieszczeniu za pomocą zintegrowanego czujnika oświetlenia zewnętrznego, co pozwala nie tylko na osiągnięcie możliwie najlepszego odbioru w każdych warunkach, ale również na oszczędność energii.

Android TV pod maską

W nowej serii telewizorów Sharp EQ zastosowano system Android 11 oraz nowy, wydajny procesor. Oferuje on niemal nieograniczone możliwości rozrywki i łączności. Oprócz kilku preinstalowanych aplikacji, takich jak Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV i Prime Video, użytkownicy mają dostęp do ponad 7000 aplikacji i bibliotek multimedialnych w Google Play Store, w tym Apple TV, Disney+ (jeszcze nie w Polsce) i HBO Max. Zintegrowany Asystent Google oferuje z kolei szybkie i pomocne wsparcie w codziennym życiu, a także większą dostępność dzięki funkcji sterowania głosem.

Telewizory Sharp EQ obsługują usługę strumieniowego przesyłania gier Google Stadia, udostępniając różnorodne gry wideo w jakości 4K HDR. Jedynym wymogiem jest kontroler podłączony do telewizora Sharp. Telewizory mają też cztery wejścia HDMI 2.1, które obsługują funkcję ALLM i dodatkowe funkcje związane z grami.

Zintegrowany potrójny tuner HD odbiera programy telewizyjne nadawane drogą kablową (DVB-C), antenową (DVB-T/T2) lub satelitarną (DVB-S/S2). Ponadto do odtwarzania dodatkowych treści multimedialnych służą Bluetooth, Chromecast, czytnik kart micro-SD, wyjście AUX i dwa porty USB.

Dostępność i cena

Nowe telewizory Sharp z serii EQ są już dostępne w Polsce, a kupić je można między innymi w sieciach handlowych RTV Euro AGD i MediaMarkt. Więcej informacji o dostępności poszczególnych modeli można znaleźć na stronie www.sharpconsumer.pl. Ceny są następujące (dwie pierwsze cyfry w oznaczeniu modelu oznaczają przekątną ekranu):

50EQ6 – 2899 zł ,

, 50EQ7 – 2999 zł ,

, 55EQ6 – 3399 zł ,

, 55EQ7 – 3499 zł ,

, 65EQ6 – 4499 zł ,

, 65EQ7 – 4699 zł ,

, 75EQ6 – 6499 zł ,

, 75EQ7 – 6699 zł.

Źródło zdjęć: Sharp

Źródło tekstu: Sharp