Nowe telewizory TCL z Google TV na wiosnę. A może klimę do tego?

TCL wypracował sobie dobrą pozycję jako producent telewizorów i kontynuuje starania. Ponadto w tym roku będziemy mogli kupić też nowe urządzenia TLC do domu. Dzięki nim nasze życie będzie wygodniejsze i czystsze.

Telewizory Mini LED z innowacyjnymi kontrolerami światła

Gdy mowa o telewizorach Mini LED, TCL mierzy wysoko. Najnowsza generacja urządzeń została wyposażona w innowacyjne, 16-bitowe kontrolery podświetlenia, zapewniające wysoką precyzję regulacji jasności każdej z diod, a przez to precyzję w odwzorowaniu kolorów. „Aureola” wokół LED-ów jest okrągła, a nie prostokątna, jak w starszych matrycach, co powinno przełożyć się na gładszy obraz i mniej tzw. bloomingu (niechcianej poświaty). Na jednolitych powierzchniach obraz również będzie wyglądał lepiej dzięki filtrowi usuwającemu efekt mory. Dodatkowa kontrola jakości diod zapewni zaś równomierne podświetlenie całej powierzchni ekranu.

Ulepszenia znalazły się już w telewizorach TCL Mini LED z serii C93 i C83, wyposażonych w system Google TV. To będzie doskonałe połączenie domowego kina, rozrywki i centrum sterowania domem. Seria TCL C93 zawiera sztandarowy telewizor TCL Mini LED 4K ze zintegrowanym systemem dźwiękowym i tysiącami diod Mini LED tworzących prawie 2000 lokalnych stref przyciemniania. Z kolei seria TCL C83 łączy w jednym telewizorze najnowszej generacji rozwiązania 4K HDR Premium 1000 i 144Hz Motion Clarity Pro.

Zobacz: TCL zapowiada telewizory specjalnie dla graczy

Wreszcie, aby móc zaoferować kompletną gamę telewizorów i technologię spełniającą oczekiwania wszystkich konsumentów, TCL wprowadza również nowe telewizory 4K HDR z Google TV: TCL serii P73i TCL serii P63. Na telewizorach wyposażonych w kamerę można wykorzystać nie tylko pełnię możliwości Google TV i porozmawiać przez Google Duo, ale też ćwiczyć z wirtualnym trenerem i śledzeniem postępów w TCL Health Hub.

TCL C73: Telewizory QLED 144 Hz dla graczy

TCL wprowadził również do sprzedaży nowe telewizory QLED 4K z serii TCL C63, które zostały zaprojektowane z myślą o rozrywce i wrażeniach audiowizualnych. Nowa seria TCL C73 łączy technologie QLED, 4K HDR Pro i 144 Hz Motion Clarity Pro, co zaowocuje płynnym, ostrym i soczyście kolorowym obrazem HDR. Ponadto dostaniemy tu oprogramowanie optymalizujące pracę urządzenia dla gier – Game Master Pro – złącze HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Primium i obsługę najnowszych formatów treści (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ). Przy tworzeniu tej serii TCL współpracuje z Activision, jest to więc idealny sprzęt do grania w CoD.

Soundbar RAY-DANZ nowej generacji

Pierwszy soundbar RAY-DANZ z Dolby Atmos został wprowadzony pod koniec 2020 roku. Pochylone w tył głośniki i zakrzywione reflektory akustyczne, tworzące homogeniczną scenę dźwiękową przed telewizorem okazały się strzałem w dziesiątkę. Niebawem będziemy mogli ocenić dźwięk nowej generacji soundbarów RAY-DANZ. Nie ma tu żadnej nadmiarowej cyfrowej obróbki dźwięku, co przekłada się na czysty i dokładnie odwzorowany dźwięk. Jeśli masz zamiar oglądać filmy na telewizorze z Dolby Vision, nagłośnienie TCL C935U w systemie 5.2.1 będzie idealnym uzupełnieniem.

Tej wiosny TCL wprowadza również kompletny i łatwy w konfiguracji soundbar TCL S522W oraz wyrafinowany 3.1-kanałowy wysokiej jakości soundbar TCL P733W z bezprzewodowym subwooferem o mocy audio 350W.

Czysto… czyściej… TCL!

TCL już zrobił pierwsze kroki na rynku urządzeń AGD do domu. Zaczął od klimatyzatorów, a w tym roku zobaczymy ich następców: serię klimatyzatorów klasy premium, pasujacych do wielu wnętrz. To urządzenia typu split FreshIN, wyposażone w 4-warstwowy filtr HEPA. Regulacja temperatury z dokładnością do 0,5°C zapobiega nieprzyjemnym wahaniom w pomieszczeniu. Przy tym klimatyzator pracuje cicho (poniżej 30 dB), a w aplikacji można podejrzeć jego parametry i zużycie energii. Można oczywiście połączyć go z Asystentem Google i Alexą.

O czystość naszych ubrań zadbają pralki TCL z serii P2, wyposażone w programy parowe, zabijające drobnoustroje w tkaninach. Warto dodać, że pralki będą też oszczędne – mają system automatycznego odmierzania detergentu, płynu do płukania i wody dla każdego cyklu prania. Jeśli chcesz dodatkowo zadbać o swoją odzież, zainteresuj się także pralkosuszarką z serii TCL P2 – ma ona program odświeżania ubrań powietrzem. Wystarczy 25 minut, nie trzeba do tego wody ani detergentu, a wszystkie niemiłe zapachy z ubrań znikną.

Czysty dom zapewnią inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego, rozszerzające linię IoT w ofercie TCL. Będą to między innymi nowe roboty odkurzające. W maju wprowadzony zostanie model TCL Sweeva 3500M. To robot 2-w-1 o mocy ssania do 2,7 kPa, zmywający podłogę wbudowanym mopem i dezynfekujący lampą UV. W jego stacji dokującej znajduje się 4-litrowy worek na odpady, do którego odkurzacz sam będzie się opróżniał w miarę potrzeby.

Towarzyszyć mu będzie prostszy model Sweeva 3000M bez stacji dokującej. Oba roboty można obsługiwać przez aplikację mobilną, Google Home i Alexę. W ustawieniach będzie oczywiście możliwość dobrania ilości wody, używanej przez wbudowany mop.

O czyste powietrze zaś zadbają oczyszczacze Breeva Pro 700 i 400, które również wejdą na rynek w 2022 roku i również będą współpracować z aplikacją TCL Home App i asystentami głosowymi. Ponadto na targach IFA będziemy mogli zapoznać się z nową lodówką, wyposażoną w innowacyjny obieg powietrza. Dzięki niemu będzie można przechowywać różne typy żywności w strefach o różnej wilgotności powietrza. Korzyść jest oczywista – mniej jedzenia wyląduje w śmieciach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TCL Europe

Źródło tekstu: TC Europe, własne