TCL zapowiada telewizory specjalnie dla graczy

Podczas targów CES 2022 TCL wyjawił jakie w tym roku zaprezentuje on telewizory Mini LED. Cieszyć się mogą gracze konsolowi.

TCL na rynku smartfonów nie należy do elity, ale zupełnie inaczej sprawa ma się na rynku telewizorów. Tam chińska firma z miasta Huizhou jest drugim największym producentem. Zaraz za Samsungiem. Na targach CES 2022 TCL postanowił ogłosić swoje plany dotyczące nowych telewizorów. W tym roku Chińczycy postawią na graczy konsolowych. Nowe telewizory 4K Mini LED będą miały odświeżanie 144 Hz. TCL zachęca też, ze ich telewizory przyczynią się do wygranej w bitwach przeciwko innym graczom.

TCL przypomina bowiem, że czas reakcji liczony w ułamkach sekund ma kluczowe znaczenie dla zwycięstwa. Nowe telewizory mają też mieć ponad 1000 lokalnych stref przyciemniania. Ma to ulepszyć jasność, kontrast i pokazać jeszcze więcej szczegółów. Telewizory TCL już teraz mają specjalne tryby do gier, jednak do tej pory oferowały 4K HDR w 120 Hz. Teraz będziemy mogli zagrać w 144 Hz. Dokładne informacje na temat nadchodzących urządzeń mają się pojawić jeszcze w tym kwartale. Do premiery ma z kolei dojść w tym roku. Zapowiedź już w styczniu sugeruje, że stanie się to wcześniej niż później.

Zobacz: Nie tylko Huawei - TCL wydaje smartfon z EMUI 12

Zobacz: CES 2022: nowe telewizory LG z OLED evo i odświeżonym webOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TCL

Źródło tekstu: TCL