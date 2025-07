Ten powerbank to mistrzostwo: mały, a potężny

Na przykład taki o pojemności 10 000 mAh, który spokojnie uzupełni do pełna baterie w naszym smartfonie, nawet jeśli ta jest pojemna i wciąż zostawi sobie spory zapas energii. Jednak skoro już jesteśmy w ruchu i z dala od ładowarki, to warto, aby zrobił to szybko.

INIU Pocket Pro 10k

Ten powerbank to potrafi. A wszystko dlatego, że oferuje aż 45 W mocy. To dość, aby naładować szybko smartfona, lub w kilka minut sensownie podbić mu poziom energii. Mało tego: to dość, aby awaryjnie zasilić nim niejeden laptop.

Jako że to naprawdę nowoczesny sprzęt, to znajdziemy w nim aż dwa porty USB-C. Producent jednak nie zapomniał o USB-A. Tu możemy liczyć na pojedyncze wyjście. A wszystko to w promocji aż 60 zł taniej.