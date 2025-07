Robisz zakupy w sieci? Chińczyk oszuka Cię, że jest Polakiem

Oszustwo na polskim sklep

To wyrafinowane oszustwo, które ma wywołać w potencjalnej ofierze poczucie niesprawiedliwości i chęć pomocy rodakom, których biznes po wielu latach upada. Jednak tak naprawdę kupujemy produkty rodem z Aliexpress czy Temu, które nic nie mają wspólnego z naszym krajem. Co gorsze, są one często droższe niż na wspomnianych platformach. Prezentowane na Facebooku zdjęcia to nic innego, jak wytwór sztucznej inteligencji.