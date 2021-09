Nie tylko Huawei - TCL wydaje smartfon z EMUI 12

Nakładka EMUI była jednoznacznie kojarzona z Huaweiem. Okazuje się, że nie jest to jedyny producent, który jej zaufał. Taki smartfon wydał też TCL.

Huawei ma bardzo długą historię wydawania własnego oprogramowania. Najczęściej ostatnio piszemy o HarmonyOS i kolejnych aplikacjach z serii Petal mających osłodzić zerwanie z ekosystemem Google'a. Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o kolejnych odsłonach nakładki EMUI. Znaliśmy ją ze smartfonów Huaweia i Honora. Teraz jednak EMUI zaufał chiński TCL. Produkty tej firmy można też oficjalnie kupić w Polsce, jednak seria smartfonów TCL Thunderbird raczej nie opuści Chin. To właśnie częścią tej serii jest urządzenie TCL FFALCOn Thunderbird FF1. To właśnie smartfon o tej niesamowicie uroczej nazwie ma EMUI 12. Interfejs nakładki jest bardzo podobny do HarmonyOS.

Telefon ma łączność 5G i układ Qualcomm Snapdragon 690. Wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz ma przekątną 6,67 cala. Aparat główny to z kolei 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Akumulator ma pojemność 4300 mAh. Można go szybko naładować przy użyciu ładowarki 66 W. TCL nawet nie sprzedaje swojego własnego telefonu - sprzedaż odbywa się w Chinach przez sklep internetowy Huaweia.

