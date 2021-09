TCL jednak nie wyda swojego składanego smartfonu

TCL jednak nie wprowadzi na rynek swojego składanego smartfonu. Chińska firma ocenia, że rynek jest jeszcze zbyt mały.

Składane smartfony to co prawda bardzo lukratywny rynek, ale nadal niewielki. Przekonał się o tym właśnie TCL, który w ostatniej chwili odwołał swój projekt składanego smartfonu. Obecnie około 70% rynku zginanych smartfonów należy do Samsunga. Propozycja TCL miała być wymierzona właśnie w koreańską firmę. Telefon TCL miał być rywalem Samsunga Galaxy Z Flip3. Smartfon z klapką TCL był już właściwie gotowy do produkcji. Były już nawet egzemplarze testowe. W ostatniej chwili TCL uznał jednak, że nie da rady utrzymać tak niskiej ceny jak zamierzał.

Jednocześnie pierwsze przewidywania TCL zakładały wyższą cenę smartfonów Samsunga. Chińczycy zrewidowali zatem swoje plany i nie zamierzają wydawać tego typu urządzeń przez najbliższe 1,5 roku. Zapowiadane urządzenie miało mieć wyświetlacz główny o przekątnej 6,67 cala oraz wyświetlacz dodatkowy o przekątnej 1,1 cala. O wszystko miał zadbać układ Qualcomm Snapdragon 765G w połączeniu z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Główny sensor aparatu tylnego miał mieć 48 Mpix. TCL dalej wierzy w przyszłość składanych smartfonów. Ale jeszcze nie teraz.

Zobacz: TCL 20 Pro 5G z bezramkowym ekranem AMOLED już w Polsce. Jest taniej!

Zobacz: Chiński TCL będzie produkował smartfony w Turcji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: phonearena

Źródło tekstu: phonearena, wł