Huawei prezentuje smartfony Nova 9 i Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 i Nova 9 Pro to dwa nowe smartfony chińskiego producenta, które właśnie miały swoją premierę w Państwie Środka. Wersja Pro ma bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy do 100 W. Oba urządzenia są napędzane Snapdragonem 778G, ale bez modemu 5G (z powodu amerykańskich sankcji).

Huawei Nova 9

Podstawowy przedstawiciel najnowszej serii smartfonów firmy Huawei został wyposażony w 6,57-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz. W ekranie wycięto mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (matryca RYYB, f/1.9) i towarzyszą mu trzy inne aparaty: ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.4), aparat makro 2 Mpix (f/2.4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4).

Wewnątrz obudowy smartfonu Huawei Nova 9 pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Urządzenie oferuje łączność 4G LTE, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Smartfon jest zasilany akumulatorem o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem 66 W SuperCharge. Całość ma wymiary 160 x 73,7 x 7,77 mm, waży 175 g i pracuje pod kontrolą systemu Harmony OS 2.

Huawei Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 Pro jest nieco większy. Jego rozmiary to 163,4 x 74,4 x 7,97 mm, a masa wynosi 186 g. Z przodu znajduje się 6,72-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1236 x 2676 pikseli, także potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Otwór w ekranie jest większy, bowiem mieści obiektywy dwóch aparatów fotograficznych o rozdzielczości 32 Mpix (szerokokątny f/2.0 i ultraszerokokątny f/2.4). Tylny zestaw aparatów jest taki sam, jak w podstawowym modelu. Taki sam jest również chipset oraz pojemność pamięci. Mniejsza jest natomiast bateria – ma 4000 mAh, ale można ją naładować z mocą do 100 W. No i czytnik linii papilarnych jest tu pod wyświetlaczem, a nie z boku obudowy – jak w modelu Huawei Nova 9.

Dostępność i cena

Najnowsze smartfony firmy Huawei trafią do regularnej sprzedaży w Chinach 29 września tego roku. Teraz są one dostępne w przedsprzedaży, a wybierać można spośród czterech wersji kolorystycznych: czarnej, zielonej, fioletowej i niebieskiej. Ceny smartfonów są następujące:

Huawei Nova 9 8/128 GB – 2699 juanów (1641 zł),

(1641 zł), Huawei Nova 9 8/256 GB – 2999 juanów (1823 zł),

(1823 zł), Huawei Nova 9 Pro 8/128 GB – 3499 juanów (2127 zł),

(2127 zł), Huawei Nova 9 Pro 8/256 GB – 3899 juanów (2370 zł).

Źródło zdjęć: huaweiupdate.com, Huawei

Źródło tekstu: Huawei