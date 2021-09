Huawei Mate 50 jednak pojawi się w tym roku?

Huawei Mate 50 miał się w tym roku wcale nie pojawić. Okazuje się jednak, że możemy się bardzo miło zaskoczyć.

W tym roku byliśmy świadkami dużego zamieszania z flagowcami Huaweia w roli głównej. W końcu po kilku zmianach terminów flagowe smartfony oficjalnie zadebiutowały w lipcu. To jednak wcale nie jest koniec sagi. Nie pojawiły się jeszcze wszystkie warianty serii P50, a ona sama nie pojawiła się jeszcze poza Chinami. Już 21 października w Wiedniu chińska firma pokaże swoje nowe produkty. Co dokładnie wtedy zobaczymy? Do tej pory większość analityków obstawiała globalną premierę Huaweia P50, a może od razu jego wersji 5G. W tym roku miał to być zresztą jedyny flagowy smartfon Huaweia. Miał to być koniec znanego nam zwyczaju pojawiania się dwóch serii z najwyższej półki.

Dopiero w przyszłym roku dla odmiany miał się pojawić Mate 50. Teraz jednak słyszymy, że Mate 50 pojawi się właśnie w październiku. Mają na to wskazywać przecieki z łańcuchów dostaw oraz... grafika promocyjna wiedeńskiego wydarzenia. Telefon ma być bardzo podobny do Huaweia P50, ale jednak ma być to zupełnie inne urządzenie. Jeśli to naprawdę Huawei Mate 50 - na pewno będziemy mieli do czynienia z przeciekami na temat specyfikacji technicznej. Miesiąc to dużo czasu.

