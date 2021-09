Huawei MateStation X - pierwszy komputer All-In-One Huaweia

Huawei ciągle wzbogaca swoją ofertę z segmentu komputerowego. Tym razem przyszedł czas na komputer All-In-One. Nazywa się on Huawei MateStation X.

Huawei już wcześniej działał na rynku komputerowym, jednak jego laptopy zawsze stały w cieniu za smartfonami, a nawet tabletami. Z wiadomych przyczyn Huawei musiał jednak wejść na całkowicie inne rynki, nawet te mocno odległe - górnictwo czy rolnictwo. Spadek znaczenia smartfonów dla firmy nie oznacza jednak podobnego procesu na rynku tabletów i komputerów. W tym ostatnim przypadku widzimy prawdziwą ofensywę - coraz więcej laptopów MateBook, myszki, monitory i wreszcie pierwszy komputer stacjonarny Huawei MateStation S. Teraz dołącza do niego komputer typu All-In-One, jakim jest Huawei MateStation X. Jego premiera oczywiście odbyła się w Chinach, ale patrząc na losy poprzednich urządzeń (monitora, myszki czy MateStation S) na pewno urządzenie trafi w końcu do Polski. Nawet jeśli miałoby mu to zająć dużo czasu - jak monitorowi.

Użytkownicy otrzymają do dyspozycji wyświetlacz 4K o przekątnej 28,2 cala. Jego wysokość można regulować, a całość waży 9 kilogramów. Kąty widzenia wynoszą 170 stopni, natomiast jasność maksymalna to 500 nitów. Za wszystko odpowiadają układy AMD. Komputer jest bowiem dostępny w dwóch wariantach. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z układem AMD Ryzen 5 5600H, w drugim natomiast jest to AMD Ryzen 7 5800H. Zawsze jednak układ będzie współgrał z 16 GB RAM i 512 GB SSD. AMD zadbał też o warstwę graficzną. Systemem operacyjnym jest Windows 10, a sam komputer może współpracować z innymi sprzętami Huawei. Z autorskich funkcji klient otrzyma też zaprojektowany przez Huaweia system chłodzenia. Nie zabraknie jacka 3,5 mm, dwóch portów USB typu A i dwóch USB typu C. Komputer w tańszej wersji kosztuje 9999 juanów (około 6 tysięcy złotych), a w droższej 11999 juanów (około 7200 złotych).

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, huaweicentral, wł