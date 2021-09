Technaxx ma nowy zegarek dla dzieci, inspirowany Psim Patrolem

Do kin w Europie trafił Psi Patrol, czyli nowy animowany film dla dzieci. Dla firmy Technaxx jest to okazja do wprowadzenia na rynek smart-zegarka dla dzieci, inspirowanego tą produkcją.

Popularny serial animowany Psi Patrol od wielu lat sprawia, że nie tylko serduszka wielu dzieci biją się szybciej, ale także i serca ich rodziców. W momencie premiery filmu Psi Patrol w

Europie, Technaxx – producent i dostawca modnych gadżetów i elektroniki rozrywkowej – prezentuje swój najnowszy produkt we własnym projekcie, Paw Patrol Kids-Watch.

Zobacz: Apple może rządzić u dorosłych, ale dzieci mają Imoo

Zobacz: Mi Kids Watch 4 i Mi Kids Watch 4 Pro - nowe zegarki Xiaomi

Ten zegarek, zaprojektowany z myślą o seriach Psi Patrol, jest idealny dla dzieci i jest dostępny w kolorze niebieskim i różowym. Paw Patrol Kids-Watch to dziecięcy smartwatch w

stylu superbohatera. Jest używany bez smartfonu/aplikacji i ma świetne funkcje, które sprawiają, że jest szczególnie łatwy w obsłudze dla małych rąk dzieci. Dzięki dużemu i intuitywnemu wyświetlaczowi dzieci uczą się, jak korzystać z zegarka po raz pierwszy i to ich też zbliża do superbohaterów.

Jednocześnie poznanie godziny i daty to świetny efekt uboczny. Ale tu można nie tylko odczytać godzinę i datę, ale także zrobić zdjęcia i filmy z zabawnymi filtrami Paw Patrol za

pomocą zintegrowanego aparatu. Funkcja „selfie” robi śmieszne selfie z elementami z serialu. Można również stworzyć filmik i odtwarzać go z dźwiękiem. Wszystkie dane można zapisać na karcie pamięci microSD (do 32 GB).

Bohaterów serii Psi Patrol można zmieniać na czterech różnych tarczach zegarka i na różnych tłach za pomocą małego dotknięcia ekranu. Może to być świetną zabawą dla dzieci.

Paw Patrol Kids-Watch ma kilka przydatnych funkcji, takich jak galeria, krokomierz, budzik, minutnik czy stoper. Ponadto zegarek ma trzy gry, które trenują umiejętności i wytrzymałość dzieci. Wbudowana bateria o pojemności 350 mAh zapewnia do 15 dni pracy w trybie czuwania.

Zegarek Paw Patrol Kids-Watch nie służy tylko jako fajny gadżet lub zabawka. Dla małych fanów popularnych psów ratowniczych Chase, Marshall, Ruble, Rocky, Zuma i Skye, smartwatch może być wszechstronnym i codziennym pomocnikiem. Cena zegarka wynosi 49,99 euro (230 zł)

Zobacz: Kup zegarek z serii Samsung Galaxy Watch4 i odzyskaj do 300 zł

Zobacz: Apple Watch Series 7 to najodporniejszy zegarek Apple w historii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Technaxx

Źródło tekstu: Informacja prasowa