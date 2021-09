Kup zegarek z serii Samsung Galaxy Watch4 i odzyskaj do 300 zł

Samsung zachęca do zakupu najnowszych zegarków z serii Galaxy Watch4, obiecując zwrot do 300 zł. Wystarczy kupić zegarek w czasie trwania promocji u partnera handlowego koreańskiego producenta i wypełnić formularz. Liczba zwrotów jest ograniczona, więc warto nie zwlekać zbyt długo.

Dla wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie zakup smartwatcha, Samsung przygotował nową promocję. Kupując zegarek Galaxy Watch4 lub Galaxy Watch4 Classic w terminie od 20 września do 10 października 2021 roku można zyskać częściowy zwrot wydanej kwoty, korzystając z promocji cashback. Biorąc udział w promocji można zyskać:

zwrot 300 zł za zakup zegarka Galaxy Watch4 Classic,

za zakup zegarka Galaxy Watch4 Classic, zwrot 250 zł za zakup zegarka Galaxy Watch4,

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z oferty, należy zakupić smartwatch Galaxy Watch4 lub Galaxy Watch4 Classic w okresie od 20 września 10 października tego roku u partnera handlowego. Ich listę znajdziemy w regulaminie. Kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie swojego udziału w promocji, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie zwrot-gw4.samsung.pl w terminie od 20 września do 16 października 2021 roku. Do formularza należy załączyć dowód zakupu urządzenia oraz zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Wypłata nagrody nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Pula zwrotów w promocji jest ograniczona i wynosi:

3450 sztuk w przypadku zakupu zegarka Galaxy Watch4 Classic,

w przypadku zakupu zegarka Galaxy Watch4 Classic, 1950 sztuk w przypadku zakupu zegarka Galaxy Watch4.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Promocja trwa do 10 października 2021 roku lub do wyczerpania puli nagród. O przyznaniu nagrody decyduje termin zgłoszenia do promocji. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

