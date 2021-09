Samsung The Frame 2021 w zestawie z sounbarem w promocyjnej cenie

Samsung przygotował nową promocję na swoje produkty. Decydując się na zakup telewizora The Frame 2021 w rozmiarze 55", 65" lub 75" można otrzymać kompaktowy soundbar HW-S60A lub HW-S61A w atrakcyjnej cenie.

Telewizor w Twoim stylu

Samsung The Frame w wersji na 2021 rok wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem oraz większymi możliwościami personalizacji. Design Obrazu sprawia, że ekran prezentuje się niczym dzieło sztuki w domowej kolekcji. Dzięki wymiennym ramkom, można bez problemu dopasować oprawę telewizora do wystroju wnętrza. Do wyboru są ramki w dwóch stylach – Nowoczesnym i Klasycznym – oraz w pięciu wariantach kolorystycznych. Ponadto telewizor można dopasować do własnych potrzeb, także za sprawą różnych opcji montażu. Na przykład Dopasowany Uchwyt pozwala zamontować telewizor The Frame równolegle przy samej ścianie, a następnie regulować kąt jego nachylenia przy pomocy obrotowego wspornika.

Na unikatowy koncept telewizora składa się nie tylko zachwycający design, lecz także możliwość wyświetlania dzieł sztuki. Po włączeniu Trybu Sztuka, na ekranie można podziwiać obraz, grafikę czy kolekcję własnych zdjęć. Z kolei w dedykowanym sklepie ze sztuką Art Store miłośnicy malarstwa i fotografii znajdą ponad 1500 prac znanych na całym świecie muzeów i galerii, takich jak muzeum Belvedere w Wiedniu, muzeum Prado w Madrycie, galerii Tate Modern w Londynie czy muzeum Van Gogha w Amsterdamie.

Zachwycając się dodatkowymi funkcjonalnościami nie zależy zapominać, że telewizor The Frame oferuje świetną jakość obrazu, która pozwoli czerpać satysfakcję z domowych seansów. Telewizor został wyposażony w technologię Quantum Dot, znaną z telewizorów QLED. Doskonałe, pięknie nasycone kolory w każdym oświetleniu to zasługa 100% Natężenia Kolorów. Z kolei Procesor AI Quantum 4K odpowiada za skalowanie do rozdzielczości zbliżonej do 4K, dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji.

Przestrzenne brzmienie w stylowej konstrukcji

Uzupełnieniem świetnej jakości obrazu, będzie niesamowity dźwięk, który pozwoli bez reszty zanurzyć się w filmowym świecie. Dopasowane do telewizora The Frame soundbary HW-S60A oraz HW-S61A łączą design i funkcjonalność. Zostały wyposażone w dwustronne głośniki tubowe z technologią Acoustic Beam, która sprawia, że dźwięk będzie się równomiernie rozchodził po całym pomieszczeniu. Z kolei Wbudowany Głośnik centralny zadba o to, żeby wszystkie dialogi filmowe były wyraźnie słyszalne. Całość dopełni Premium Design, czyli elegancka, wysokiej jakości tkanina, która sprawi, że soundbar przepięknie wpisuje się w każde wnętrze i wraz z The Frame stworzy prawdziwie wyjątkowy zestaw.

Szczegółowe informacje, dostępne konfiguracje oraz regulaminy promocji są dostępne na stronach sieci sprzedaży Euro-Net, Media Expert, Media-Saturn, Neonet oraz w salonach Samsung Brand Store. Z oferty można skorzystać od 20 września do 3 października 2021 roku.

The Frame - dobierz ramkę do telewizora

Kupując telewizor The Frame z rocznika 2021 do 31 grudnia 2021 roku, można skorzystać także z promocji i odebrać wybrane przez siebie ramki. Wystarczy wyrazić opinię o telewizorze Samsung na jednej ze wskazanych stron internetowych z hasztagiem #OpinieTheFrame oraz zarejestrować swój zakup w ciągu 21 dni, dołączając zdjęcie lub zrzut ekranowy pozostawionej opinii. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, wybrana ramka The Frame zostanie wysłana kurierem pod wskazany adres. Szczegóły promocji znajdują się na stronie promocja-theframe.samsung.pl.

