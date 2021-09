Takiego telewizora każdy będzie zazdrościł - 240 Hz w wielkim wydaniu

Firma AU Optronics zaprezentowała nową generację panelu do telewizorów, który imponuje swoimi parametrami.

AU Optronics to tajwańska firma, która zajmuje się produkcją paneli do telewizorów oraz monitorów. W jej ofercie właśnie pojawiła się całkowicie nowa matryca, której możliwości nie wykorzystają nawet konsole nowej generacji, a i najpoteżniejsze komputery dla graczy będą miały z tym spory problem. Nie wiadomo, kiedy pojawią się pierwsze telewizory z takim panelem, ale z pewnością będą to modele, których inny będą zazdrościć.

AU Optronics z matrycą 4K 240 Hz

Nowa matryca AU Optronics oferowana jest w przekątnej aż 85 cali. Jednak nie to jest w niej najciekawsze. Przy rozdzielczości 4K Ultra HD odświeża ona obraz z częstotliwością aż 240 Hz. Takie parametry są możliwe między innymi dzięki HDMI 2.1, które obsłuży 4K z płynnością 240 Hz, chociaż trzeba liczyć się z kompresją obrazu (DSC). Dużo lepiej pod tym względem wypada standard DisplayPort 2.0, który pozwoli na wyświetlanie takiego samego obrazu, ale bez wspominanej kompresji, ale na razie ze świecą szukać urządzeń wyposażonych w tego typu złącze. Wiemy też, że matryca w 96 procentach pokrywa paletę barw DCI-P3.

Na ten moment nie wiemy, kiedy do sprzedaży mogłyby trafić pierwsze telewizory lub monitory z nową matrycą. Warto natomiast wspomnieć, że już zdążyła ona wygrać tegoroczną nagrodę Ministry of Science and Technology Central Science Park Fine Manufacturer Innovation Product Award (tak, tak długą nazwę ma to wyróżnienie).

