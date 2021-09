Motorola Moto E40 - wiemy coraz więcej

Motorola szykuje smartfon Motorola Moto E40, który dołączy do zaprezentowanej już Motoroli Moto E20. Wiemy już coraz więcej o nowym urządzeniu. Jest nawet polski wątek.

W tym miesiącu należąca do Lenovo Motorola zaprezentowała już budżetowca Motorola Moto E20. ten smartfon z Androidem Go nie jest jednak ostatnim telefonem z serii E, który zadebiutuje w tym roku. Możemy się spodziewać również Motoroli Moto E40. Urządzenie już ostatnio pojawiło się w bazie benchmarków Geekbench. Teraz wiemy coraz więcej o nowym smartfonie. Z grafiki promocyjnej przeznaczonej na polski rynek wynika, że smartfon będzie miał ośmiordzeniowy układ. Niestety nie daje to pewności na temat tego, który dokładnie wyrób chińskiej firmy Unisoc to będzie.

Na pewno możemy się jednak spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,5 cala i odświeżaniu 90 Hz. To zmiana na lepsze w stosunku do Motoroli Moto E20, która miała odświeżanie 60 Hz. Dotychczasowe informacje mówią też o akumulatorze o pojemności 5000 mAh, który będziemy ładować dzięki technologii 10 W. Do kompletu użytkownicy otrzymają 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Najprawdopodobniej powstanie też wariant z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej.

