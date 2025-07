Niesamowite zdjęcie Ziemi. Niczym scena z Dnia Niepodległości

Niesamowite zdjęcie Ziemi

Na pewno pamiętacie sceny z filmu "Dzień Niepodległości", w których kosmici strzelali ze swoich statków potężnymi promieniami, które niszczyły całe miasta. Takie skojarzenia może budzić zdjęcie wykonane przez amerykańską astronautkę. Chociaż wygląda, jakby w Ziemię uderzał właśnie taki promień, to nie ma powodów do obaw. To rzadkie, ale doskonale znane nauce zjawisko.

To nic innego, jak Sprite, często określana też mianem duszka. Jest to zjawisko świetlne, które towarzyszy wyładowaniom elektrycznym w jonosferze. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to wyładowania, które znajdują się nad chmurami. Najczęściej powstają one na pułapie od 70 do 90 km. W rzeczywistości to zjonizowane kule gazu.