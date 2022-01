Sharp 65DN2EA – test taniego, 65-calowego telewizora z Android TV

Na testy trafił do mnie 65-calowy telewizor Sharp 65DN2EA z systemem Android TV. Jego główną zaletą ma być stosunkowo niska cena około 3500 zł. Co jeszcze ma do zaoferowania?

Przez ostatni miesiąc zaszczytne, niemal centralne miejsce w moim salonie zajmuje telewizor Sharp Aquos 65DNA2EA. To 65-calowy model z systemem Android TV, który trafił do mnie na testy. Podszedłem do nich z dużym zaciekawieniem. Już jakiś czas nie miałem do czynienia z telewizyjnym systemem Google’a. Moje dotychczasowe kontakty z nim nie były raczej najlepsze i byłem ciekaw, jak sprawdza się aktualnie, szczególnie właśnie na tańszych telewizorach, a takim jest wspominany Sharp. Jednak tani nie zawsze idzie w parze z dobry. Jak jest w tym przypadku?

Sharp Aquos 65DN2EA – specyfikacja

Ekran: 65 cali (164 cm), 4K Ultra HD (3840 × 2160), 50/60 Hz

Obraz: HDR10, HLG, Dolby Vision, Active Motion 600

Głośniki: Harman-Kardon 2 × 10 W (8 ohm) + 15 W subwoofer (8 ohm),

Dźwięk: BG, DK, I, L/L’, MN, NICAM/A2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, DTS Virtual:X, Dolby Atmos

System operacyjny: Android TV (9.0)

Tunery: DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC 10 bit), analogowy

Łączność: WiFi, Bluetooth, Chromecast

Złącza: 3 × HDMI 2.0, 2 × USB, Ethernet (LAN), komponentowe, optyczne, słuchawkowe

Wymiary: 1447,3 × 889,4 × 281,5 mm (netto z podstawą)

Masa: 18,5 kg (netto)

Standard VESA: 200 × 200

Zużycie energii (deklarowane): 160 kWh/1000h (HDR) oraz 133 kWH/1000h (SDR)

Pobór mocy: 170 W (maksymalnie)

W zestawie: pilot, 2 × baterie AAA, instrukcja, podstawa telewizora (nóżki)

Cena: około 3500 zł

Już specyfikacja pokazuje, że jest to model z niższej półki cenowej. Chociaż to konstrukcja na 2021 rok, to brakuje w niej zarówno złączy HDMI 2.1, jak i odświeżania 100/120 Hz. Dla niektórych może to być powód do rozczarowania, ale to w końcu 65-calowy model w cenie zaledwie 3500 zł, więc nie ma też co przesadzać z wymaganiami.

