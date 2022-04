Orange rozszerza ofertę o dekoder DVB-T2

Orange zaprasza do salonu po dekoder do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2. Przy zakupie urządzenia można skorzystać z rządowego dofinansowania w wysokości 100 zł.

W Polsce trwa zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2. Pierwszy etap już za nami, natomiast 25 kwietnia tego roku nowa technologia obejmie kolejne województwa, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Zobacz: TVP jak święta krowa. Nie zmienisz telewizora, zostanie Ci jedna opcja

Zobacz: Nowy dekoder DVB-T2 HEVC techbite. Zmieścisz się w limicie dofinansowania

Wielu Polaków nie ma w domu sprzętu, który jest w stanie odbierać telewizję naziemną w standardzie DVB-T2. W ich przypadku konieczna może być wymiana telewizora. To droga czynność, którą można zastąpić zakupem dekodera. Można w tym przypadku skorzystać z rządowego dofinansowania w wysokości 100 zł.

Orange Polska poleca dekoder TechniSat ALMA 2820, który dzięki wejściom HDMI i SCART łatwo można podłączycie do telewizora. Przy użyciu jednego pilota da się właczyć lub wyłączyć jednocześnie telewizor i dekoder. A jeśli komuś przyjdzie ochota nagrać ulubiony film czy program, wystarczy podłączyć do dekodera pendrive lub zewnętrzny dysk o pojemności do 1 TB.

Dekoder dostępny jest we wszystkich kanałach sprzedaży Orange, w tym przez infolinię 801234567 oraz w sklepie internetowym na www.orange.pl. Jednak tylko w salonach można skorzystać z płatności w ramach rządowego dofinansowania.

Zobacz: Orange wciąż rozbudowuje pomarańczową sieć LTE

Zobacz: CANAL+ online bezpłatnie dla klientów Orange

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, RTV Euro AGD

Źródło tekstu: Orange