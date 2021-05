Sharp Aquos 65BL5EA – tani telewizor 65" ze świetną jakością obrazu

Sharp 65BL5EA to atrakcyjnie wyceniony telewizor z Android TV o przekątnej 65”. Sprawdzamy, czy w parze z niską ceną idzie wysoka jakość.

Najlepszy telewizor to taki, który zawsze mamy przy sobie. A nie, wróć – to o aparatach. Z telewizorami jest poniekąd odwrotnie: im większy, tym zwykle lepszy. Do tego powinien oczywiście charakteryzować się jak najlepszą jakością obrazu. Tyle tylko, że i większy rozmiar, i topowe parametry zazwyczaj swoje kosztują. Ale to nie znaczy, że mając ograniczony budżet, nie możemy kupić telewizora o większej przekątnej. Bo możemy – ot, chociażby model Sharp Aquos 65BL5EA, który dostaliśmy do testów. Pytanie tylko czy „tani” i „duży” oznacza w tym przypadku także „dobry”?

Specyfikacja telewizora

Ekran: przekątna 65 cali / 164 cm, panel VA LCD, rozdzielczość 3840 x 2160 px, odświeżanie 60 Hz,

przekątna 65 cali / 164 cm, panel VA LCD, rozdzielczość 3840 x 2160 px, odświeżanie 60 Hz, Wymiary obudowy : 1461,7 x 897,9 x 281,5 mm (z uwzględnieniem stopek), masa 21 kg, uchwyt ścienny w standardzie 600 x 300 mm

: 1461,7 x 897,9 x 281,5 mm (z uwzględnieniem stopek), masa 21 kg, uchwyt ścienny w standardzie 600 x 300 mm Nagłośnienie: 2x 10W (pełnozakresowe), 1x 15 W (niskotonowy), DTS-HD, Dolby Audio

2x 10W (pełnozakresowe), 1x 15 W (niskotonowy), DTS-HD, Dolby Audio Procesor i system operacyjny: Android TV 9.0, czterordzeniowy procesor 1,4 GHz, grafika Mali 470 MP, 1,5 GB RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej,

Android TV 9.0, czterordzeniowy procesor 1,4 GHz, grafika Mali 470 MP, 1,5 GB RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej, Złącza : 3x HDMI (1x z ARC), 3x USB 2.0,Bluetooth 4.2 BLE, Wi-Fi b/g/n/ac dual band, gniazdo Ethernet, JACK 3,5 mm, AV in, optyczne, gniazdo CI+,

: 3x HDMI (1x z ARC), 3x USB 2.0,Bluetooth 4.2 BLE, Wi-Fi b/g/n/ac dual band, gniazdo Ethernet, JACK 3,5 mm, AV in, optyczne, gniazdo CI+, Tuner: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 Zużycie energii: 118 W (dane producenta)

118 W (dane producenta) Cena: 2899 zł

Na papierze Sharp 65BL5EA bynajmniej nie ma się czego wstydzić. Mamy tu do czynienia z konstrukcją na bazie matrycy VA o przekątnej 65”, a także rozdzielczości UHD i odświeżaniu 50 Hz. Telewizor pracuje pod kontrolą sytemu Android TV 9.0. Wspiera także większość popularnych standardów łączności, w tym Bluetooth 4.2 i dwuzakresowe Wi-Fi 5. Ba, mamy tu nawet głośniki o łącznej mocy 35 W (2x 10 W i subwoofer 15 W) sygnowane logo Harman/Kardon. I to wszystko dostajemy w całkiem rozsądnej cenie, wynoszącej niecałe 3000 zł.

Co w zestawie?

Sharp 65BL5EA to telewizor budżetowy, więc nie powinno dziwić, że jego opakowanie jest funkcjonalne, niekoniecznie piękne. Nie zmienia to faktu, że w kartonowym pudle znalazło się miejsce dla wszystkich niezbędnych akcesoriów, a więc pilota, nóżek do postawienia telewizora na stoliku oraz przewodów: zasilania i HDMI.

Źródło zdjęć: własne, Sharp

Źródło tekstu: własne