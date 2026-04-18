Wyprzedają tablet Samsunga za ułamek ceny. Zostały ostatnie sztuki

Dziś, czyli w sobotę 18 kwietnia do godziny 23:45, lub do wyczerpania zapasów. A te są niewielkie. W momencie pisania tego tekstu zostało jedynie 21 sztuk z 50 egzemplarzy, które pierwotnie trafiły na promocję. Warto się więc pośpieszyć z dokonaniem zakupu. Tylko czy warto? Jak najbardziej.

Samsung Galaxy Tab A11 kilkaset złotych taniej

Jest to mały tablet z ekranem 8,7-cala o rozdzielczości 1340 × 800 pikseli i z odświeżaniem 90 Hz. Ma to swoje zalety, jeśli często się przemieszczamy. Sercem urządzenia jest już kultowy MediaTek Helio G99, którego wspiera 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć kartą microSD do 2 TB.