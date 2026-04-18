Wyprzedają tablet Samsunga za ułamek ceny. Zostały ostatnie sztuki
Samsung Galaxy Tab A11 to jeden z tańszych tabletów koreańskiego producenta, który oscyluje w okolicach 1000 zł. Dziś jednak może on być Wasz za 599 zł.
Dziś, czyli w sobotę 18 kwietnia do godziny 23:45, lub do wyczerpania zapasów. A te są niewielkie. W momencie pisania tego tekstu zostało jedynie 21 sztuk z 50 egzemplarzy, które pierwotnie trafiły na promocję. Warto się więc pośpieszyć z dokonaniem zakupu. Tylko czy warto? Jak najbardziej.
Samsung Galaxy Tab A11 kilkaset złotych taniej
Jest to mały tablet z ekranem 8,7-cala o rozdzielczości 1340 × 800 pikseli i z odświeżaniem 90 Hz. Ma to swoje zalety, jeśli często się przemieszczamy. Sercem urządzenia jest już kultowy MediaTek Helio G99, którego wspiera 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć kartą microSD do 2 TB.
Jeśli chodzi o baterię, to mamy tu ogniwo 5100 mAh, czyli wystarczające do małego tabletu. Jedyną wadą urządzenia — przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ wiele osób uważa to za zbędne — jest brak obsługi sieci komórkowej. Większość osób jednak z tego nawet nie korzysta. A w cenie 599 zł i bez niej trudno o lepszy tablet.