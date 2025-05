Samsung Galaxy S25 FE celuje w lepsze selfie z wyższą rozdzielczością

Ewolucja przedniego aparatu w serii FE

Najnowsze doniesienia sugerują, że Samsung Galaxy S25 FE pójdzie o krok dalej. Mówi się, że smartfon zostanie wyposażony w przedni aparat o rozdzielczości 12 Mpix . Taki ruch oznaczałby zrównanie modelu Fan Edition z regularną serią Galaxy S, która korzysta z 12-megapikselowych aparatów do selfie począwszy od serii Galaxy S23 .

Dla użytkowników oznaczałoby to jedno: wyraźnie lepszą jakość autoportretów w porównaniu do Galaxy S24 FE. Czy jednak jakość ta dorówna tej z głównych modeli Galaxy S25? Tego na razie nie wiadomo. Niewykluczone, że S25 FE otrzyma ten sam moduł przedniego aparatu, który trafi również do tegorocznego Samsunga Galaxy A56.