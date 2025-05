Samsung Galaxy S25 FE z MediaTekiem zamiast Exynosa? To dobrze

Na Exynosy klienci marudzili, ale ostatnio nie były takie znowu złe

Samsung ma duży problem ze swoim flagowym Exynosem 2500. Ostatecznie nie trafił on do serii Galaxy S25 i firma postawiła w całości na Snapdragony 8 Gen 4 Elite. Jak jednak huczały koreańskie źródła, prace nad układem nie zostały porzucone i miał on trafić do składaków producenta (po raz pierwszy w historii) i do tańszego Galaxy S25 FE (tutaj ewentualnie mógł trafić też Exynos 2400e). Jak się okazuje, wciąż to wszystko jest jednak niepewne.