Razer prezentuje nowe laptopy Blade dla graczy

Razer rozpoczyna 2022 rok premierą nowych laptopów gamingowych z serii Blade z ekranem o przekątnej od 14 do 17 cali. Urządzenia zostały wzbogacone o najnowsze procesory graficzne Nvidia GeForce RTX serii 30 do laptopów.

Seria Razer Blade to nadal najlepsze laptopy do gier, zapewniające wydajność komputerów stacjonarnych podczas pracy mobilnej. Dodatkowo, dzięki oszałamiającym wyświetlaczom, sterownikom NVIDIA Studio i procesorom z nawet 14 rdzeniami twórcy otrzymali możliwość pracy z dowolnego miejsca. Użytkownicy będą mogli wybrać dowolny model lub konfigurację sprzętową, która najlepiej odpowiada ich potrzebom w zakresie gier lub tworzenia, jednocześnie zyskując to, co najnowsze i najlepsze w technologiach graficznej, pamięci i przetwarzania.

– powiedział Travis Furst, starszy dyrektor w Razer Systems

Laptopy z GeForce RTX oparto na architekturze Ampere z rdzeniami RT drugiej generacji do obsługi ray tracingu i rdzeniami Tensor trzeciej generacji do obsługi DLSS i sztucznej inteligencji. Nowa karta GeForce RTX 3080 Ti (do laptopów) przenosi do świata laptopów rozwiązania znane z klasy procesorów graficznych 80 Ti i jest wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6. Nowy procesor graficzny GeForce RTX 3070 Ti może dostarczyć 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p.

Czwarta generacja technologii Max-Q z CPU Optimizer, Rapid Core Scaling i funkcją Battery Boost 2.0 dodatkowo zwiększa wydajność, a także żywotność baterii.

Razer Blade 14, 15 i 17 są napędzane przez rozwiązania firm AMD oraz Intel. Na pokładzie modelu Blade 14 znajdzie się procesor AMD️ Ryzen 9 6900HX, który pozwala na grę w najbardziej wymagające gry. Zarówno Blade 15, jak i Blade 17, są wyposażone w najnowsze procesory ️Intel Core 12. generacji serii H, włącznie z Intel Core i9-12900H z nową liczbą rdzeni (14). Procesory Intela 12. generacji charakteryzują wydajną architekturą hybrydową, która łączy rdzenie wydajnościowe (performance-cores) z rdzeniami energooszczędnymi (efficient-cores). Daje to użytkownikom swobodę czatowania, przeglądania treści, przesyłania strumieniowego, edycji, nagrywania i odtwarzania. Najnowsza generacja procesorów Intel Core i9 będzie obsługiwać częstotliwości do 5,0 GHz.

Każdy Razer Blade ma aluminiową obudowę frezowaną w technologii CNC. Laptopy otrzymały odświeżoną klawiaturę z nieco większymi klawiszami, dzięki czemu pisanie powinno być bardziej komfortowe. Zmodyfikowany projekt obejmuje też głośniki, udoskonaloną konstrukcję zawiasów o cieńszym profilu i dodatkową wentylację.

Blade 14: najlepsze 14 cali do gier

Nowy Razer Blade 14 to połączenie procesora AMD️ Ryzen 9 i ulepszonej pamięci DDR5 16 GB. Dzięki temu laptop stał się szybkim urządzeniem do grania, z możliwościami przewyższającymi poprzednią generację.

Blade 14 nadal pozostaje cienkim, lekkim i kompaktowym urządzeniem o wysokiej wydajności. Nowy przełącznik MUX pozwala na zwiększenie wydajności rozgrywki dzięki wykorzystaniu samodzielnej karty graficznej do obsługi gier. Razer Blade 14 dołącza do nieco większych członków swojej rodziny poprzez zastosowanie tej samej powłoki odpornej na odciski palców oraz kamerki internetowej 1080p IR, obsługującej funkcje Windows Hello.

Blade 15: moc i wydajność

Razer Blade 15 oferuje najnowszą grafikę Nvidia GeForce oraz procesor Intel. Na wyposażeniu są też nowoczesne wyświetlacze, które mają pozwolić na pełne wykorzystanie możliwości sprzętu. Urządzenia trafi do sprzedaży z ekranami FullHD 360 Hz i QuadHD 240 Hz, a także w zupełnie nowej konfiguracji z wyświetlaczem UltraHD 144 Hz. Nowy wyświetlacz oferuje ulepszone częstotliwości odświeżania oraz 100% pokrycie przestrzeni DCI-P3 dla zapewnienia wysoką jasność i kontrast podczas grania lub tworzenia.

Blade 17: laptop dla profesjonalistów

Profesjonalni twórcy i gracze poszukający najlepszego zamiennika komputera stacjonarnego mogą sięgnąć po nowy laptop Razer Blade 17 z ulepszeniami w zakresie dźwięku i zasilania. Blade 17 ma teraz osiem wbudowanych głośników, dzięki czemu twórcy mogą wychwycić najdrobniejsze szczegóły podczas miksowania dźwięku nawet bez użycia zewnętrznych głośników czy zestawów słuchawkowych. Cieszyć się można także większą liczbą godzin rozgrywki podczas podróży lub gdy nie można podłączyć się do sieci zasilającej. Jest to możliwe dzięki większej baterii wewnętrznej o pojemności 82 Wh, o ponad 10 Wh większej niż w poprzednich generacjach. Blade 17 ma w zestawie zasilacz sieciowy GaN o mocy 280 W, który ma rozmiary porównywalne do przeciętnego zasilacza 180 W.

Klasyczne funkcje i rozszerzona gwarancja

Nowe wersje laptopów Razer Blade 14, 15 i 17 będą sprzedawane z preinstalowanym systemem Windows 11 ze wszystkimi jego gamingowymi korzyściami, takimi jak DirectStorage, Xbox GameBar i Xbox Game Pass. Po bokach każdego laptopa Blade znalazły się różne porty i gniazda, w zależności od obudowy, od USB-C, przez HDMI 2.1, po szybki czytnik kart SD UHS-II.

Klawiaturom wszystkich trzech nowych laptopów Blade towarzyszy Razer Chroma RGB – system podświetlenia, który można dostosować pod kątem produktywności lub rozrywki, co w połączeniu z głośnikami skierowanym ku górze ma spowodować, że praca i zabawa staną się przyjemne i wciągające. Wszystkie trzy nowe laptopy Razer Blade zapewniają immersyjny dźwięk niezbędny do tworzenia 360-stopniowego krajobrazu dźwiękowego podczas oglądania filmów, słuchania muzyki lub grania, Jest to możliwe dzięki technologii THX Spatial Audio dostępnej na dowolnych słuchawkach analogowych lub głośnikach urządzenia.

Wraz z premierą nowej generacji laptopów Blade zostanie wprowadzona nowa przedłużona do 2 lat gwarancja na baterię.

Dostępność i cena

Nowy Razer Blade 14 od 10 lutego 2022 roku będzie dostępny w przedsprzedaży na razer.com, w sklepach Razer Store oraz u wybranych sprzedawców, natomiast regularna sprzedaż ruszy jeszcze w tym kwartale. Ceny zaczynają się od 2199,99 euro (10062 zł). Przedsprzedaż modelu Blade 15 ruszy 25 stycznia na razer.com i w sklepach Razer Store. Tam też w przedsprzedaży będzie dostępny Blade 17. Blade 15 kosztuje od 2799,99 euro (12806 zł), natomiast za model Blade 17 trzeba będzie zapłacić co najmniej 2999,99 euro (13721 zł).

