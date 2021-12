Qualcomm i Razer łączą siły. Snapdragon G3x Gen 1 dla przenośnych konsol

Drugi dzień wydarzenia Snapdragon Tech Summit przyniósł kolejne układy firmy Qualcomm. Owocem współpracy z Razerem jest chipset stworzony z myślą o mobilnych konsolkach do gier – Snapdragon G3x Gen 1.

Prezentując nowy układ dla mobilnych konsol, Qualcomm nie podał jego pełnej specyfikacji technicznej, jednak wiemy, jakie są podstawowe założenia Snapdragona G3x Gen 1.

Snapdragon G3x Gen 1 powstał jako chipset dla przenośnych konsol do gier na Androida, a także do streamowania gier z chmury lub urządzeń stacjonarnych. Składa się z rdzeni CPU Kryo i grafiki Adreno, która zapewnia możliwość grania z odświeżaniem do 144 Hz, zapewnia też wsparcie dla 10-bit HDR. Platforma obsługuje także technologie optymalizujące rozgrywkę jak Variable Rate Shading (VRS), Qualcomm Game Quick Touch, Qualcomm Game Smoother czy Qualcomm Game Color Plus.

Za łączność odpowiada moduł Qualcomm FastConnect 6900 zapewniający komunikację przy pomocy Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też modemu 5G (sub-6 GHz i mmWave), a wszystko zostało zoptymalizowane pod kątem rozgrywania gier sieciowych oraz w streamingu z chmury, PC lub stacjonarnych konsol, jak Xbox Cloud Gaming czy Steam Remote Play.

Nowy Snapdragon zapewnia też precyzyjne mapowanie, przekładające na wbudowane w konsole kontrolery standardowe sterowanie dotykowe, co pozwala grać w różne gry powstałe dla Androida na smartfony. Dzięki temu nie ma potrzeby specjalnie optymalizować tytułów z myślą o konsolce z G3x Gen 1.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wsparcie dla zewnętrznych gogli XR (Extended Reality), które można podłączyć do konsoli ze Snapdragonem G3x Gen 1 za pomocą portu USB-C. Jest też możliwość współpracy konsoli z telewizorem o maksymalnej rozdzielczości 4K.

Snapdragon G3x Gen 1 jest skierowany do producentów, którzy chcieliby stworzyć własne, mobilne konsole do gier. Jako ilustracja możliwości platformy powstał deweloperski model przygotowany wspólnie z Razerem. Urządzenie ma ekran OLED o przekątnej 6,65 cala o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz, wspiera HDR 10-bit, ma aparat 5 Mpix z wideo 1080p przy 60 kl./s do streamowania obrazu podczas gry, Komunikację zapewnia 5G i Wi-Fi 6E.

Za odtwarzania dźwięku odpowiada układ 4 głośników, można też podłączyć słuchawki bezprzewodowe z obsługą technologii Snapdragon Sound. Komfort rozgrywki zwiększa zaawansowany system chłodzenia. Sterowania grami ułatwia dwustronny grip z zestawem konsolowych przycisków i analogów. Energię do pracy urządzenia zapewnia akumulator 6000 mAh.

Snapdragon G3x Gen 1 może znaleźć swoje zastosowanie także we w innych urządzeniach multimedialnych: przystawkach STB czy TV stickach.

Zobacz: Zadebiutował Snapdragon 8 Gen 1 – zobacz, do jakich smartfonów trafi

Zobacz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 debiutuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Qualcomm