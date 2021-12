Zadebiutował Snapdragon 8 Gen 1 – zobacz, do jakich smartfonów trafi

Zgodnie z oczekiwaniami, podczas wydarzenia Snapdragon Tech Summit firma Qualcomm przedstawiła swój nowy, flagowy chipset mobilny Snapdragon 8 Gen 1. Jego wykorzystanie potwierdzili już pierwsi producenci.

To, że Snapdragon 8 Gen 1 trafi do wielu przyszłorocznych flagowców, nie było oczywiście tajemnicą, ale dopiero teraz producenci mogą zapowiedzieć to oficjalnie, choć nie zawsze jeszcze podają nazwy konkretnych modeli.

Lei Jun, CEO Xiaomi, potwierdził, że jednym z pierwszych smartfonów z układem Snapdragon 8 Gen 1 będzie seria Xiaomi 12, co stanowi efekt wielu miesięcy współpracy obydwu firm. Podczas prezentacji nowego układu na planszy z zapowiedziami pojawił się również logotyp marki Redmi – w tym przypadku może chodzić o nowy model z serii Redmi K50. Nie zabraknie też przedstawicieli gamingowej serii Black Shark.

Kolejnym smartfonem zapowiedzianym wprost przez producenta będzie realme GT 2 Pro, który niedawno został zidentyfikowany z nowym chipsetem w teście AnTuTu.

Motorola potwierdziła z kolei, że Snapdragon 8 Gen 1 trafi do nowych smartfonów z linii Edge. W Chinach będzie to model Moto Edge 30X, co nastąpi już 9 grudnia, a w skali globalnej producent zaprezentuje smartfon Moto Edge 30 Ultra.

Snapdragon 8 Gen 1 będzie napędzać również smartfony marek należących do ZTE. Poza kolejnym modelem z serii ZTE Axon będą to smartfony z serii Nubia Z, a także gamingowe telefony RedMagic.

Firma Vivo i jej gamingowa submarka iQOO mają zamiar w najbliższym czasie wprowadzić aż kilka smartfonów z chipsetem Qualcomma. Yujian Shi, wiceprezes Vivo, obiecuje, że wniosą one „nową jakość aparatów, łączności, gier i funkcji AI”.

Swoje smartfony z nowym chipsetem zapowiedzieli także Honor, OnePlus, Oppo, Sharp oraz Sony. Zabrakło potwierdzenia ze strony Samsunga, jednak Snapdragon 8 Gen 1 powinien też trafić na wybranych rynkach do nowych Galaxy S22, równolegle z wersją z układem Exynos 2200.

Snapdragon 8 Gen 1 zadebiutuje w co najmniej dwóch smartfonach już w grudniu, jednak większa część zapowiadanych modeli trafi na rynek dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku.

