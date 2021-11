Realme GT 2 Pro z milionem w AnTuTu. Zapowiada się mocarnie

Jakie smartfony jako pierwsze wejdą na rynek z układem Snapdragon 8 Gen 1? Wiadomo o sprzęcie Xiaomi, Motoroli czy Samsunga. Zadebiutuje też Realme GT 2 Pro, który ujawnił się w AnTuTu z bardzo dobrym wynikiem.

Premiera układu Snapdragon 8 Gen 1 odbędzie się już za kilka dni, niedziwne więc, że wyciekają kolejne wyniki testów w benchmarku AnTuTu. Już wcześniej zaistniał w nim tajemniczy smartfon z rezultatem 1 035 020 punktów, co okazało się nowym rekordem w klasyfikacji urządzeń z Androidem.

Teraz w AnTuTu przedpremierowo zadebiutował kolejny flagowiec, osiągając bardzo dobry wynik. Wiadomo na pewno, że jest to smartfon marki Realme, który ma oznaczenie kodowe RMX3300. Wszystko wskazuje na to, że jest to Realme GT 2 Pro, który w innej odmianie zaistniał też w przeciekach jako RMX3301.

Zobacz: Snapdragon 8 będzie złoty i bez 5G. Qualcomm oficjalnie zapowiada zmiany

Realme GT 2 Pro (MX3300) napędzany jest przez układ Snapdragon 8 Gen 1, dzięki któremu udało mu się osiągnąć 1 025 215 puntów. Jest to więc wynik nieco gorszy, niż wykręcił tajemniczy smartfon-rekordzista, ale różnica jest w praktyce pomijalna.

Wynik flagowca Realme pojawił się na Weibo, ale został też potwierdzony przez twórców benchmarki AnTuTu, którzy ujawnili części składowe wyniki oraz konfigurację pamięci. Telefon w testowanej wersji ma 12 GB RAM-u w standardzie LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Urządzeniem dyryguje Android 12. Poniżej widać też cząstkowe wyniki testu w AnTuTu 9.2.3.

Informacje o specyfikacji Realme GT 2 Pro pokrywają się ze wcześniejszymi przeciekami na temat tego modelu. Wynikało z nich także, że flagowy model marki otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,51 cala w rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. W specyfikacji mają się także znaleźć aparaty 50 Mpix z OIS (główny) i 32 Mpix (selfie). Baterię o nieznanej jeszcze pojemności będzie można naładować za pomocą rozwiązania UltraDart z mocą 125 W. Na system Google’a nałożony zostanie interfejs Realme UI 3.0.

Premiera Realme GT 2 Pro ma się odbyć na początku 2022 roku, a jego cena ma oscylować wokół 4000 juanów, czyli około 2613 zł.

Zobacz: Snapdragon 8 Gen 1 bije nowy rekord w AnTuTu. Zobacz, ile wykręcił

Zobacz: Realme GT 2 Pro będzie nowym flagowcem Realme



