Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 debiutuje

Qualcomm oficjalnie zaprezentował swój nowy układ mobilny. Jest to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Najpierw miał być Qualcomm Snapdragon 898, potem jednak Amerykanie postanowili zmienić nazwę na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Teraz wreszcie zadebiutował. Nowy flagowy układ mobilny powstał w architekturze Armv9 i technologii 4 nm. Wyrób składa się z ośmiu rdzeni, gdzie głównym jest Cortex-X2 z taktowaniem 3 Ghz. Towarzyszą mu trzy rdzenie Cortex-A710 taktowane zegarem 2,5 Ghz i cztery rdzenie Cortex-A510 z taktowaniem 1,8 Ghz. Qualcomm zapewnia, że nowy układ pozwala na nawet 20% lepsze wyniki niż jego poprzednik. Nowy układ ma być też do 30% bardziej energooszczędny.

Nowy Adreno GPU sprawuje się w renderowaniu grafiki do 30% lepiej niż poprzednik. Za sztuczną inteligencję odpowiada natomiast procesor Hexagon, który jest o 1,7 szybszy. Łącznością zajmie się autorski modem Qualcommu, jakim jest Snapdragon X65. Obsługuje on m.in. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth LE czy szybkość do 10 Gb/s. Amerykanie zdradzili, że pierwsze smartfony z nowym układem pojawią się jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że wyścig trwa pomiędzy Xiaomi a Motorolą.

Źródło zdjęć: qualcomm

Źródło tekstu: qualcomm, wł