Xiaomi 12 jednak nie będzie pierwszy?

Xiaomi jednak dozna prestiżowej porażki? Xiaomi 12 może wcale nie być pierwszym modelem ze Snapdragonem 8 Gen 1.

Xiaomi to marka, która niesamowicie uwielbia być pierwsza w czymkolwiek się da. Nie chodzi tutaj jednak o autentyczne rekordy wydajności, a o kwestie bardziej symboliczne. Xiaomi ściga się dalej na megapiksele (sam ze sobą), a rok temu zaprezentował pierwszy smartfon ze Snapdragonem 888. Tym razem znowu Chińczycy chcieli być pierwszym producentem mającym telefon z nowym flagowym układem mobilnym Qualcommu. Do premiery miało dojść 12 grudnia. No cóż, to bardzo dobra data dla premiery Xiaomi 12 i Xiaomi 12X. Pierwszy ma mieć właśnie Snapdragona 8 Gen 1, a drugi Snapdragona 870.

Najnowsze wieści z Chin mówią jednak coś całkowicie innego. Xiaomi ma szykować premierę dopiero na 28 grudnia. Tym samym pierwszym producentem z nowym flagowym Snapdragonem byłaby Motorola i jej Moto Edge X. To bez wątpienia wielki prestiż dla Motoroli, ale czy Xiaomi naprawdę odpuściłby coś takiego? Informacje pochodzą jednak z jednej z najbardziej sprawdzonych specjalistów od przecieków na Weibo - Digital Chat Station.

Zobacz: Xiaomi zapowiada rewolucję w polityce. Już nie dobry, bo tani

Zobacz: Xiaomi przedłuża Black Friday do 5 grudnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: qualcomm, weibo