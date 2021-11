Snapdragon może się bać lutego 2022

Już w lutym 2022 przekonamy się, czy MediaTek oficjalnie dobije amerykańskiego Qualcomma. Wtedy bowiem pojawią się pierwsze telefony z MediaTekiem Dimensity 9000.

Qualcomm długo niepodzielnie rządził na rynku układów mobilnych. Huawei miał swojego Kirina, Apple miał swoją serię A, a cała reszta była skazana na Snapdragony. Nawet Samsung w lepszych modelach wolał Snapdragony od swoich Exynosów. Teraz sytuacja wygląda jednak całkowicie inaczej. Największym projektantem układów jest MediaTek, który niepodzielnie dominuje w niskim i średnim segmencie. Wśród budżetowców coraz agresywniejszy jest chiński Unisoc, a Samsung zachwala swoje Exynosy. Teraz mają one być równym przeciwnikiem dla Snapdragonów, Pierwszy telefon z najnowszą serią Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 to Xiaomi 12. Model ten pojawi się już w grudniu. To nieco szybciej niż mówiły pierwotne plany.

Co jest powodem? Oficjalnie nie wiemy, ale może Amerykanie chcą zaprezentować jak działa ich układ jak najwcześniej. Już w lutym może spełnić się bowiem ich najczarniejszy koszmar. Wtedy pojawi się smartfon z flagowym MediaTekiem Dimensity 9000. Do tej pory bardzo udana seria Dimensity była przeznaczona co najwyżej na wysokiej klasy średniaki. Tak naprawdę Dimensity 9000 nie musi wcale pokonać Snapdragona. Wystarczy, że się do niego wystarczająco zbliży. Wtedy zadziała fakt, że projekty MediaTeka są o wiele tańsze niż te Qualcommu.

