Lenovo ThinkPad Z – nowa stylistyka i materiały z recyklingu

Lenovo zaprezentowało podczas targów CES 2022 dewa nowe laptopy z serii ThinkPad Z. Urządzenia mają nowy wygląd oraz korzystają z materiałów pochodzących z recyklingu.

ThinkPad Z13 i Z16 to całkowicie nowe laptopy Lenovo, zgodne z nową filozofią projektowania użytkowego, skierowaną do różnych odbiorców biznesowych. Nowy design ma odzwierciedlać zmieniające się podejście do technologii, jej wpływu na środowisko i pochodzenia podstawowych komponentów. O bardziej indywidualnym, nowym podejściu świadczą też zastosowane materiały, takie jak aluminium z recyklingu czy wegańska skóra. Zrównoważony rozwój przy projektowaniu ThinkPadów serii Z jest widoczny także w innych elementach, takich jak opakowanie wykonane w 100% z nadających się do recyklingu i kompostowania bambusa i trzciny cukrowej oraz w zawierającym 75% materiałów pokonsumenckich (PCC) zasilaczu sieciowym.

Zobacz: Będzie kolejna Motorola Razr - potwierdza szef Lenovo

Zobacz: Lenovo Tab P11 Pro – wydajny tablet dla wymagających

ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 będą jednymi z pierwszych laptopów wyposażonych w najnowsze procesory AMD Ryzen PRO 6000 do urządzeń mobilnych wraz z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Wzmacnia on nowe komputery z systemem Windows 11, zapewniając ochronę tożsamości użytkowników, danych i aplikacji.

Technologie AMD PRO zapewniają kompletny zestaw funkcji, które są niezbędne dla nowoczesnego biznesu. Cieszymy się, że możemy współpracować z Lenovo nad dostarczeniem pierwszych na świecie procesorów x86 integrujących procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton z najnowszymi produktami z oferty ThinkPad. Seria ThinkPad Z z technologiami AMD PRO zapewnia użytkownikom pewność poruszania się po nowym hybrydowym świecie szybko, niezawodnie i z myślą o bezpieczeństwie.

– powiedział Jason Banta, CVP i General Manager, OEM Client Computing, AMD

ThinkPad Z13 w połączeniu z ekskluzywnym procesorem AMD Ryzen 7 PRO 6860Z3 ma zapewniać doskonałe wrażenia podczas pracy zdalnej. Procesor jest tak zoptymalizowany, aby zapewnić płynną wydajność audio i wideo, zmaksymalizować responsywność i zapewnić wysoką żywotność baterii w aplikacjach takich jak Teams i Zoom. ThinkPad Z16 z kolei może zostać skonfigurowany z nową kartą graficzną AMD Radeon RX 6500M z inteligentnymi technologiami AMD, które zwiększają produktywność, umożliwiają tworzenie zaawansowanych treści i cyfrową rozrywkę, z grami włącznie. W połączeniu z procesorami Ryzen, AMD Smart Shift Max zapewnia natychmiastowy wzrost mocy zarówno dla CPU, jak i GPU, a Smart Shift Eco pozwala na maksymalizację wydajności baterii.

Forma spotyka funkcję

Rozpoczynając obchody 30-lecia marki ThinkPad, Lenovo pokazuje jak bardzo korzysta ze spuścizny i dziedzictwa, będących wynikiem kolejnych generacji ThinkPadów. Pokazuje również swoje zaangażowanie w tworzenie innowacji przynoszących korzyści dla użytkowników końcowych, które będzie trwało przez dziesięciolecia. ThinkPad Z13 i Z16 nadal odzwierciedlają podstawowe założenia projektowe i inżynieryjne, których marka ThinkPad stała się synonimem.

W serii ThinkPad Z połączono kluczowe technologie i design, aby jeszcze bardziej ulepszyć indywidualne wrażenia użytkownika. Cechujący te konstrukcje minimalizm jest widoczny i celowy, a przez to wyrafinowany. Ekrany nowych laptopów zostały ulepszone dzięki ultrawąskim ramkom i skutecznym w codziennym użytkowaniu współczynnikom proporcji 16:10. Konferencje audio i wideo są jeszcze lepsze dzięki nowemu panelowi komunikacyjnemu, w którym znajduje się ulepszona kamera internetowa FullHD z większym sensorem i dwoma mikrofonami kierunkowymi. Wprowadzono większy szklany panel dotykowy ForcePad o rozmiarze 120 mm, który płynnie łączy się z całkowicie szklaną podpórką pod nadgarstki. Zapewnia to szybkie i łatwe wprowadzanie danych. Osoby zaznajomione z kultowym czerwonym przyciskiem TrackPoint z pewnością docenią nową funkcję: dwukrotnie dotknięcie TrackPoint-a uruchamia Communication QuickMenu, pozwalające uzyskać szybki dostęp do ustawień kamery i mikrofonu.

Celem firmy Lenovo jest zachwycenie użytkowników końcowych charakterystycznym wyglądem i niezwykłym odczuciem towarzyszącym użytkowaniu tego komputera. Inżynierowie osiągnęli ten efekt poprzez użycie materiałów pochodzących z recyklingu oraz dotrzymanie obietnicy wyjątkowych wrażeń, w tym zapewnienie działom IT wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności i łatwości zarządzania klasy korporacyjnej. Pomimo smuklejszej konstrukcji i nowych materiałów Z13 i Z16 to w końcu laptopy ThinkPad i jako takie są testowane zgodnie ze standardami MIL-Spec 810H i przechodzą te same rygorystyczne kontrole jakości, co wszystkie laptopy ThinkPad. Stanowi to fundamentalny krok w rozwoju produktów ThinkPad, szczególnie w przypadku wykorzystania w konstrukcji obu modeli nowych tworzyw.

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszego dziedzictwa ThinkPad, ale mamy mało czasu na refleksję, ponieważ będziemy starać się zachwycać zarówno nowych, jak i obecnych klientów. Innowacje są w naszym DNA od projektowania i rozwoju po inżynierię i łańcuch dostaw. Będziemy nadal przesuwać granice, wprowadzać zmiany i współpracować z bliskimi partnerami, takimi jak AMD i Microsoft, aby zapewniać innowacyjne i bezpieczniejsze produkty, takie jak nowe ThinkPady Z13 i Z16, które zostały zaprojektowane tak, aby przekraczać potrzeby obecnych i przyszłych klientów.

– powiedział Jerry Paradise, wiceprezes Global Commercial Product Portfolio, Lenovo PC and Smart Devices

Lenovo ThinkPad Z – najważniejsze cechy

Pochodzące z recyklingu materiały: czarna wegańska skóra i aluminium oraz nadające się do recyklingu opakowania z bambusa i trzciny cukrowej.

Communications Bar integrujący kamerę FHD z większym sensorem, elektroniczną zasłonę chroniąca prywatność i podwójne mikrofony.

Najwyższy stosunek powierzchni ekranu do obudowy (STB) w portfolio ThinkPad – 91,6% (Z13) i 92,3% (Z16).

Większy dotykowy ForcePad o szerokości 120 mm.

Nowe ekrany o żywych barwach, w tym dotykowy OLED 2,8K w Z13 i 4K OLED w Z16, oba z obsługą Dolby Vision i słabszą emisją światła niebieskiego.

System głośników zgodny z Dolby Atmos i technologia redukcji szumów Dolby Voice AI.

Nowa funkcja podwójnego dotknięcia w przycisku TrackPoint uruchamia Communication QuickMenu, zapewniające szybki dostęp do ustawień kamery i mikrofonu.

Z13 jest napędzany przez procesory AMD Ryzen PRO z serii U ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon i z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Z13 jest również dostępny z ekskluzywnym procesorem AMD Ryzen PRO 6860Z.

Z16 jest napędzany przez procesory AMD Ryzen PRO serii H z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton oraz ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon lub opcjonalną samodzielna kartą graficzną AMD Radeon RX 6500M.

Procesory AMD Ryzen PRO 6000 z technologią Qualcomm FastConnect 6900 oferują zaawansowane możliwości zarządzania i wiodącą w branży łączność Wi-Fi w modelach Z13 i Z16. Dodatkowo, 4-strumieniowy Qualcomm Dual Band Simultaneous (DBS) w procesorach AMD Ryzen PRO z serii 6000 zapewnia utrzymanie potencjału niskich opóźnień w przypadku Wi-Fi Dual Station, natywnie obsługiwanej w systemie Windows 11.

Fabrycznie zainstalowany system Windows 11.

Czytnik linii papilarnych Match-on-chip zintegrowany z klawiaturą dla wygody użytkownika.

Dostępność i ceny

W USA nowe laptopy Lenovo będą dostępne od maja 2022 roku. ThinkPad Z13 będzie dostępny w cenie od 1549 dolarów (6268 zł), natomiast model ThinkPad Z16 będzie kosztować od 2099 dolarów (8494 zł). Polskie ceny oraz datę debiutu w naszym kraju nie są jeszcze znane. Lenovo obiecuje, że wkrótce poznamy te informacje.

Zobacz: AMD z nowościami na CES 2022 — najszybszy procesor dla graczy

Zobacz: TCL zapowiada telewizory specjalnie dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo